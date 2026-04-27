Дональд Трамп купив облігації на понад 51 млн доларів: що увійшло до його портфеля

Президент США Дональд Трамп у березні придбав облігацій щонайменше на 51 мільйон доларів. Він вклав гроші в різні сфери — від державних цінних паперів до активів відомих технологічних гігантів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на агентство Reuters.

За минулий місяць Трамп провів 175 фінансових операцій. Про це свідчать офіційні дані Управління з питань етики США.

У документах не вказують точні суми кожної угоди, а лише приблизні межі. Тому максимальна вартість усіх його березневих покупок може сягати 161 мільйона доларів.

Куди Трамп вкладає гроші

Більшість придбаних активів — це муніципальні облігації та цінні папери Мінфіну США. Серед 26 найбільших угод президента (від 1 до 5 мільйонів доларів кожна) переважають саме державні папери. Але є й корпоративні пропозиції від компаній Weyerhaeuser та General Motors. Крім того, він вклався у біржовий фонд, який відстежує високоприбуткові облігації.

Трамп активно купував цінні папери компаній з різних секторів: енергетики, технологій, охорони здоров'я та фінансів. До його портфеля потрапили облігації Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta, Microsoft, Boeing. Також він інвестував у великі банки — Citigroup, Goldman Sachs та JPMorgan Chase.

Нагадаємо, раніше Трамп придбав облігацій на загальну суму близько 100 мільйонів доларів. Тоді серед його нових активів опинилися цінні папери великих медіакорпорацій, зокрема Netflix та Warner Bros. Discovery.

Згодом інтерес президента до стримінгових компаній лише посилився і він здійснив ще одну угоду і знову придбав облігації Netflix на суму понад 1 мільйон доларів

Автор:
Максим Кольц