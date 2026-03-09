Трамп знову придбав облігації Netflix на понад $1 млн

Президент США Дональд Трамп знову придбав облігації Netflix на суму понад 1,1 мільйона доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За даними інформагентства, Трамп придбав облігацій Netflix більш ніж на $500 тис. у двох операціях 12 і 16 грудня та ще на понад $600 тис. у двох угодах 2 і 20 січня. У Білому домі повідомили, що загальна сума інвестицій становить від $1,1 млн до $2,25 млн.

Президент США вже не вперше купує облігації великих медіакорпорацій. Так, у 2025 році Трамп придбав муніципальні та корпоративні облігації Netflix та Warner Bros. Discovery на загальну суму близько $100 млн. У Білому домі на подібну активність реагують стримано. Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що активи президента перебувають у трасті під управлінням дітей Трампа, тому конфлікту інтересів немає.

Трамп, як і інші президенти США, також звільнений від законів про конфлікт інтересів, які обмежують інвестиції для інших посадовців виконавчої влади. За даними джерел, облігації були придбані через цей траст.

Раніше стало відомо, що компанія Netflix погодилася придбати Warner Bros. Discovery за $72 млрд готівкою та акціями.

Трамп також придбав облігації Warner Bros. Discovery на суму від $500 тис. до $1 млн у двох угодах 12 та 16 грудня. На момент купівлі вони торгувалися по 91,75–92 центи за долар, а нині – близько 95 центів, тож у разі збереження інвестиції вже приносять прибуток.

Нагадаємо, син президента Дональда Трампа, Ерік Трамп, інвестує в масштабну угоду на 1,5 мільярда доларів з виробником безпілотників Xtend, що наблизить родину Трампів до сфериу оборонних технологій саме в період активного державного стимулювання галузі.