Трамп снова приобрел облигации Netflix более чем на $1 млн

Netflix
Трамп приобрел облигации Netflix / Depositphotos

Президент США Дональд Трамп снова приобрел облигации Netflix на сумму свыше 1,1 миллиона долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По данным информагентства, Трамп приобрел облигаций Netflix более чем на $500 тыс. в двух операциях 12 и 16 декабря и еще более чем на $600 тыс. в двух сделках 2 и 20 января. В Белом доме сообщили, что общая сумма инвестиций составляет от $1,1 до $2,25 млн.

Президент США уже не в первый раз покупает облигации крупных медиакорпораций. Так, в 2025 году Трамп приобрел муниципальные и корпоративные облигации Netflix и Warner Bros. Discovery на общую сумму около $100 млн. В Белом доме на подобную активность реагируют сдержанно. Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что активы президента находятся в трасте под управлением детей Трампа, поэтому конфликта интересов нет.

Трамп, как и другие президенты США, также освобожден от законов о конфликте интересов, ограничивающих инвестиции для других должностных лиц исполнительной власти. По данным источников, облигации были приобретены из-за этого траста.

Ранее стало известно, что компания Netflix согласилась приобрести Warner Bros. Discovery за $72 млрд наличными и акциями.

Трамп также приобрел облигацию Warner Bros. Discovery на сумму от $500 тыс. до $1 млн в двух сделках 12 и 16 декабря. К моменту покупки они торговались по 91,75–92 цента за доллар, а ныне – около 95 центов, так что в случае сохранения инвестиции уже приносят прибыль.

Напомним, сын президента Дональда Трампа, Эрик Трамп, инвестирует в масштабное соглашение на 1,5 миллиарда долларов с производителем беспилотников Xtend, что приблизит семью Трампов к сфере оборонных технологий именно в период активного государственного стимулирования отрасли.

Автор:
Ольга Сичь