Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros. после новости о слиянии брендов

Президент США Дональд Трамп с середины ноября по конец декабря 2025 года приобрел муниципальные и корпоративные облигации на общую сумму около 100 миллионов долларов. Среди активов оказались ценные бумаги крупных медиакорпораций, включая Netflix и Warner Bros. Discovery.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Структура инвестиций

По данным агентства, большую часть новых инвестиций Трампа составляют муниципальные облигации городов, местных школьных округов, больниц и коммунальных предприятий.

В то же время, президент направил значительные средства в корпоративный сектор. Кроме бумаг стриминговых гигантов, в его портфель вошли облигации таких промышленных лидеров, как Boeing, Occidental Petroleum и General Motors.

Интересно, что инвестиции в Netflix и Warner Bros. Discovery состоялись через несколько недель после того, как компании объявили о намерении объединиться в рамках масштабного соглашения.

Конфликт интересов

Новая финансовая активность президента вызвала волну обсуждений возможного конфликта интересов.

В частности, в декабре Дональд Трамп публично заявил, что будет иметь право голоса по поглощению Warner Bros. Discovery компанией Netflix за 83 миллиарда долларов.

Поскольку любое подобное соглашение требует официального одобрения регуляторных органов США, обладание облигациями сторон процесса создает неоднозначную ситуацию.

Позиция Белого дома

Чиновник Белого дома на условиях анонимности сообщил Reuters, что президент не вмешивается в управление своими финансами.

По их словам, портфелем акций и облигаций руководят независимые посторонние учреждения, ни Трамп, ни члены его семьи не имеют возможности влиять на конкретные инвестиционные решения.

Подобная активность привычна главе государства: ранее уже сообщалось о приобретении им облигаций на сумму 82 миллиона долларов в начале осени прошлого года.

Напомним, 5 декабря стало известно, что компания Netflix согласилась купить Warner Bros. за 72 миллиарда долларов наличными и акциями. Это приобретение знаменует собой резкое стратегическое смещение для Netflix, ранее никогда не заключавшего сделок такого масштаба, превратившись из компании по прокату DVD в самую ценную компанию Голливуда.