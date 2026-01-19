Трамп придбав облігації Netflix та Warner Bros. після новини про злиття брендів

Президент США Дональд Трамп з середини листопада до кінця грудня 2025 року придбав муніципальні та корпоративні облігації на загальну суму близько 100 мільйонів доларів. Серед активів опинилися цінні папери великих медіакорпорацій, зокрема Netflix та Warner Bros. Discovery.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Структура інвестицій

За даними агентства, більшу частину нових інвестицій Трампа складають муніципальні облігації міст, місцевих шкільних округів, лікарень та комунальних підприємств.

Водночас президент спрямував значні кошти в корпоративний сектор. Окрім паперів стрімінгових гігантів, до його портфеля увійшли облігації таких промислових лідерів, як Boeing, Occidental Petroleum та General Motors.

Цікаво, що інвестиції в Netflix та Warner Bros. Discovery відбулися за кілька тижнів після того, як компанії оголосили про намір об’єднатися в межах масштабної угоди.

Конфлікт інтересів

Нова фінансова активність президента викликала хвилю обговорень щодо можливого конфлікту інтересів.

Зокрема, у грудні Дональд Трамп публічно заявив, що матиме право голосу у питанні поглинання Warner Bros. Discovery компанією Netflix за 83 мільярди доларів.

Оскільки будь-яка подібна угода потребує офіційного схвалення регуляторних органів США, володіння облігаціями сторін процесу створює неоднозначну ситуацію.

Позиція Білого дому

Посадовець Білого дому на умовах анонімності повідомив Reuters, що президент не втручається в управління своїми фінансами.

За їхніми словами, портфелем акцій та облігацій керують незалежні сторонні установи, а ні Трамп, ні члени його родини не мають можливості впливати на конкретні інвестиційні рішення.

Подібна активність є звичною для глави держави: раніше вже повідомлялося про придбання ним облігацій на суму 82 мільйони доларів на початку осені минулого року.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що компанія Netflix погодилася купити Warner Bros. за 72 мільярди доларів готівкою та акціями. Це придбання знаменує собою різкий стратегічний зсув для Netflix, який раніше ніколи не укладав угод такого масштабу, перетворившись із компанії з прокату DVD на найціннішу компанію Голлівуду.