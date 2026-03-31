Дорожники уже восстановили 89 тыс. кв. м на ключевых автодорогах Украины

На автомобильных дорогах государственного значения Украины продолжаются работы по текущему ремонту дорожного покрытия. В течение 30 марта дорожники восстановили еще 89 тыс. м² покрытия на международных и национальных трассах, несмотря на сложные погодные условия. К работам было привлечено 142 бригады.

На автомобильных дорогах государственного значения по всей территории Украины продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия. В большинстве регионов применяется метод заключения больших карт, позволяющий быстро устранять значительные дефекты и улучшать условия проезда.

За прошедшие сутки, 30 марта, в южных и западных регионах из-за неблагоприятных условий работы усложнялись. Однако дорожники восстановили еще 89 тыс. м² покрытия на 13 международных автомобильных дорогах и отдельных участках национальных трасс. К проведению работ было привлечено 142 бригады.

Наибольшие объемы ремонтов выполнены на автодорогах:

М-19 Доманово – Ковель-Черновцы – Тереблече – 10,7 тыс. м².

М-06 Киев – Чоп – 7,5 тыс. м².

М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта – 5 тыс. м².

М-03 Киев – Харьков – Довжанский – 4,5 тыс. м².

Сегодня, 31 марта, работы по текущему ремонту продолжаются на ключевых дорогах государственного значения во всех областях. К выполнению задач привлечены 140 бригад, с учетом погодных условий.

Водители призывают быть максимально внимательными в зонах проведения ремонтных работ: снижать скорость, соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки, а также поддерживать безопасную дистанцию.

Напомним, 23 марта премьер Юлия Свириденко сообщила, что к 1 мая 2026 года в Украине планируют завершить текущий ремонт на трассах международного значения, а к 1 июня - все основные дорожные работы. С начала года уже ликвидировано более 1 млн м² повреждений, что является самым высоким показателем за последние шесть лет.