Дорожники вже відновили 89 тис. кв. м на ключових автошляхах України

Дорожні бригади працюють на 13 міжнародних дорогах України / Агентство відновлення

На автомобільних дорогах державного значення України тривають роботи з поточного ремонту дорожнього покриття. Протягом 30 березня дорожники відновили ще 89 тис. м² покриття на міжнародних і національних трасах, попри складні погодні умови. До робіт було залучено 142 бригади.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Агентсва відновлення".

Про ремонт доріг

На автомобільних дорогах державного значення по всій території України тривають роботи з відновлення дорожнього покриття. У більшості регіонів застосовується метод укладання великих карт, що дозволяє швидко усувати значні дефекти і покращувати умови проїзду.

Протягом минулої доби, 30 березня, у південних та західних регіонах через несприятливі погодні умови роботи ускладнювалися. Проте дорожники відновили ще 89 тис. м² покриття на 13 міжнародних автомобільних дорогах та окремих ділянках національних трас. До проведення робіт було залучено 142 бригади.

Найбільші обсяги ремонтів виконані на автошляхах:

  • М-19 Доманове - Ковель -Чернівці - Тереблече - 10,7 тис. м².
  • М-06 Київ - Чоп - 7,5 тис. м².
  • М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта - 5 тис. м².
  • М-03 Київ - Харків - Довжанський - 4,5 тис. м².

Сьогодні, 31 березня, роботи з поточного ремонту продовжуються на ключових автошляхах державного значення в усіх областях. До виконання завдань залучено 140 бригад, з урахуванням погодних умов.

Водіїв закликають бути максимально уважними в зонах проведення ремонтних робіт: знижувати швидкість, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і розмітки, а також підтримувати безпечну дистанцію.

Нагадаємо, 23 березні прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 травня 2026 року в Україні планують завершити поточний ремонт на трасах міжнародного значення, а до 1 червня - усі основні дорожні роботи. Від початку року вже ліквідовано понад 1 млн м² пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років.

Ольга Опенько