Дорожники восстанавливают покрытие на ключевых трассах Хмельницкой области: какие работы ведутся

В Хмельницкой области дорожники ликвидируют деформации покрытия на стратегических автодорогах Н-03 Житомир-Черновцы и Н-25 Городище-Ровно-Староконстантинов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Ремонт дорог в Хмельницкой области

Автодороги Н-03 Житомир-Черновцы и Н-25 Городище-Ровно-Староконстантинов имеют важное значение для региона и страны, обеспечивая сообщение между центральными и западными областями и служа ключевыми маршрутами для пассажирских и грузовых перевозок.

Чтобы пути оставались безопасными и пригодными для движения, на этих трассах ликвидируют деформации покрытия. На Н-03 ремонтируют участки со сплошными повреждениями локальными картами, а на Н-25 устраняют аварийную ямочность, просадки и путей с помощью горячего асфальтобетона и струйного метода.

Регулярное содержание автодорог является залогом не только комфортного движения, но и безопасности водителей и стабильной логистики для региона.

Напомним, в Ивано-Франковской области продолжаются ремонтные работы на дорогах государственного значения, чтобы обеспечить безопасное и устойчивое движение транспорта.