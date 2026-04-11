Доставка еды по Украине: 12% украинцев заказывают еженедельно

В Украине 12% людей в возрасте 18–65 лет заказывают доставку пищи по меньшей мере раз в неделю, а 89% готовы постоянно выбирать одно и то же блюдо, если оно им нравится. Как сообщает Delo.ua, об этом идет речь в исследовании сервиса Bolt Food.

Выбирая сервис доставки, для 54% решающими являются скидки и акции, 45% ориентируются на уровень цен, а 42% - на скорость доставки. Из тех, кто заказывает еду, 28% делают это через мобильные приложения.

Согласно результатам, украинцы достаточно консервативны в своих гастрономических предпочтениях.

"Если бы украинцы могли есть только одно блюдо постоянно, чаще всего выбирали бы стейк, на втором месте салаты, на третьем суши", - говорится в сообщении.

Каждый второй украинец продолжает готовить дома

Несмотря на рост популярности доставки, приготовление пищи на дому остается распространенной практикой. Так, 45% считают домашнюю пищу более полезной, а 41% – более доступной по стоимости.

При этом готовка чаще всего остается обязанностью женщин: 72% украинок отметили, что именно они готовят дома, тогда как 68% мужчин ответили, что либо делят эти обязанности, либо не готовят вообще.

Большинство украинцев ходят за продуктами в магазин, однако каждый четвертый (23%) заказывает их онлайн с доставкой на дом. Почти все опрошенные (96%) производят закупки один раз в неделю.

Украинцы ходят в рестораны и кафе ради эмоций

Питание вне дома украинцев часто имеет эмоциональную составляющую: для 39% это способ сделать небольшой праздник, для 35% — удобство и скорость, а для 21% — возможность попробовать новые блюда. Чаще всего люди питаются в кафе и кафе вблизи работы, а также в пиццериях и фудкортах.

Молодежь демонстрирует более высокую склонность к питанию вне дома: 53% украинцев в возрасте 18–29 лет отметили, что делали бы это каждый день, если бы имели такую возможность.

"Пищевые привычки отражают баланс между практичностью, удовлетворением и потребностью в общении. Дома готовят из-за доступности и заботы о здоровье, вне дома едят, чтобы порадовать себя или ради удобства, а доставку заказывают как общий опыт с семьей или близкими", — говорит генеральный менеджер Boltfood в Украине.

Bolt Food - сервис доставки еды, работает в Украине с 2020 года. Охватывает 40 городов, а количество партнерских заведений превышает 6 тыс.

Напомним, ресторанная консультантка Ольга Насонова сообщала, что украинские заведения общепита в марте зафиксировали рост посещаемости на 30–40% по сравнению с февралем. Оживление связано с сезонным фактором и тем, что люди чаще выходят на улицы и посещают кафе и рестораны.