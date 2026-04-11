Доставка їжі в Україні: 12% українців замовляють щотижня

Bolt Food
23% українців замовляють продукти додому.

В Україні 12% людей віком 18–65 років замовляють доставку їжі щонайменше раз на тиждень, а 89% готові постійно обирати одну й ту саму страву, якщо вона їм подобається. Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у дослідженні сервісу Bolt Food.

Обираючи сервіс доставки, для 54% вирішальними є знижки та акції, 45% орієнтуються на рівень цін, а 42% — на швидкість доставки. З тих, хто замовляє їжу, 28% роблять це через мобільні застосунки.

Згідно з результатами, українці доволі консервативні у своїх гастрономічних вподобаннях.

 “Якби українці могли їсти лише одну страву постійно, найчастіше обирали б стейк, на другому місці салати, на третьому — суші”, - йдеться у повідомленні. 

Кожен другий українець продовжує готувати вдома

Попри зростання популярності доставки, приготування їжі вдома залишається поширеною практикою. Так, 45% вважають домашню їжу кориснішою, а 41% – більш доступною за вартістю.

При цьому готування найчастіше залишається обов’язком жінок: 72% українок зазначили, що саме вони готують вдома, тоді як 68% чоловіків відповіли, що або ділять ці обов’язки, або не готують взагалі.

Більшість українців ходять за продуктами до магазину, однак кожен четвертий (23%) замовляє їх онлайн з доставкою додому. Майже всі опитані (96%) роблять закупи один раз на тиждень.

Українці ходять у ресторани та кафе заради емоцій

Харчування поза домом для українців часто має емоційну складову: для 39% це спосіб зробити невелике свято, для 35% — зручність і швидкість, а для 21% — можливість спробувати нові страви. Найчастіше люди харчуються у кафе та кав’ярнях поблизу роботи, а також у піцеріях і фудкортах.

Молодь демонструє вищу схильність до харчування поза домом: 53% українців віком 18–29 років зазначили, що робили б це щодня, якби мали таку можливість.

"Харчові звички відображають баланс між практичністю, задоволенням і потребою в спілкуванні. Вдома готують через доступність і турботу про здоров'я, поза домом їдять, щоб потішити себе або заради зручності, а доставку замовляють як спільний досвід із родиною чи близькими", — каже генеральний менеджер Bolt Food в Україні В'ячеслав Левченко.

Довідка: Bolt Food — сервіс доставки їжі, працює в Україні з 2020 року. Охоплює 40 міст, а кількість партнерських закладів перевищує 6 тис.

Нагадаємо,  ресторанна консультантка Ольга Насонова повідомляла, що українські заклади громадського харчування у березні зафіксували зростання відвідуваності на 30–40% порівняно з лютим. Пожвавлення пов’язане із сезонним фактором і тим, що люди частіше виходять на вулиці та відвідують кафе й ресторани.  