Сервіс доставки їжі Bolt Food запускається ще у трьох містах

Сервіс доставки їжі Bolt Food розширює географію своєї присутності в Україні і починає роботу в містах Луцьк, Суми та Тернопіль.

Про це повідомила пресслужба Bolt.

Зазначається, що місцеві жителі вже можуть зробити замовлення улюблених страв із таких популярних закладів, як KFC, Sandwich Club та RECEPTOR SUSHI у Сумах, McDonald's, Пузата Хата та Good Morning у Луцьку, а також McDonald's, Pizza Day та Friday у Тернополі.

Як замовити їжу

Щоб скористатися послугою доставки їжі потрібно завантажити додаток Bolt Food у смартфон і зробити декілька простих кроків:

обрати ресторан;

ознайомитися з меню та додати бажані страви до кошика;

вибрати адресу доставки та спосіб оплати;

дочекатися кур’єра, що якнайшвидше привезе замовлення.

Зробити замовлення в додатку можна в Сумах з 10 ранку до 21 вечора; у Луцьку - з 10 ранку до 22 вечора; у Тернополі з 10 ранку до 21: 30 вечора.

Зауважимо, в останні роки стрімко зростає популярність онлайн-сервісів доставки їжі. За даними дослідження Statista, кількість користувачів онлайн платформ невпинно збільшується протягом останніх кількох років, у 2024 році понад три мільярди споживачів у всьому світі користувалися тією чи іншою формою доставки їжі через різні онлайн-додатки. Така тенденція відображає глобальні зміни в споживчих звичках, адже люди все частіше обирають зручність замовлення їжі додому або офіс.

Скільки коштує Bolt вийти на нове місто

Як розповідав В’ячеслав Левченко, керівник Bolt Food Україна виданню ain.ua у вересні, у планах компанії і надалі збільшувати свою присутність в Україні.

"Плани амбітні, досить агресивні, але в нас виходить. Ми бачимо, що є попит на наші послуги, тому що Bolt-бренд відомий у багатьох містах, де є інші бізнеси нашої сім'ї — самокати, таксі. Тому заходячи в кожне місто, ми бачимо, що є вже знання бренду і люди хочуть мати альтернативу тому сервісу, який уже є в місті. Думаю, ця експансія відбувається досить успішно", - говорив Левченко.

За його словами, для компанії взагалі нічого коштує вийти на нове місто.

"Бо ми працюємо у фудбізнесі із секретним інгредієнтом — це те, що бренд, як я вже казав, досить відомий, і ми це використовуємо. Ми не платимо ані кур'єрам, ані ресторанам за те, що ми їх запрошуємо на платформу. Тобто, по суті, ми їх інформуємо про те, що в нас є можливість підключитися до платформи, запрошуємо кур'єрів. Звісно, ми виділяємо частину команди на експансію. Частина команди переключається на ці задачі, ми запрошуємо ресторани, підписуємо з ними контракти, а далі починаємо запрошувати курʼєрів", - наголошував Левченко.

Про Bolt

Bolt — це європейський додаток, послугами якого користуються понад 150 мільйонів клієнтів у більш ніж 45 країнах Європи та Африки (понад 500 міст).

В Україні послуги замовлення Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам’янець-Подільському та Трускавці.