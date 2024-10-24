Сервис доставки еды Bolt Food запускается еще в трех городах

Сервис доставки еды Bolt Food расширяет географию своего присутствия в Украине и начинает работу в городах Луцк, Сумы и Тернополь.

Об этом сообщила пресс-служба Bolt.

Отмечается, что местные жители уже могут сделать заказ любимых блюд из таких популярных заведений, как KFC, Sandwich Club и RECEPTOR SUSHI в Сумах, McDonald's, Пузата Хата и Good Morning в Луцке, а также McDonald's, Pizza Day и Friday в Тернополе.

Как заказать еду

Чтобы воспользоваться услугой доставки еды, нужно загрузить приложение Bolt Food в смартфон и сделать несколько шагов:

выбрать ресторан;

ознакомиться с меню и добавить желаемые блюда в корзину;

выбрать адрес доставки и способ оплаты;

дождаться курьера.

Сделать заказ в приложении можно в Сумах с 10 утра до 21 вечера; в Луцке – с 10 утра до 22 вечера; в Тернополе с 10 утра до 21:30 вечера.

Заметим, в последние годы быстро растет популярность онлайн-сервисов доставки еды. По данным исследования Statista, количество пользователей онлайн платформ постоянно увеличивается в течение последних нескольких лет, в 2024 году более трех миллиардов потребителей во всем мире пользовались той или иной формой доставки еды через различные онлайн-приложения. Такая тенденция отражает глобальные изменения в потребительских привычках, ведь люди все чаще выбирают удобство заказа еды на дом или офис.

Сколько стоит Bolt выйти на новый город

Как рассказывал Вячеслав Левченко, руководитель Bolt Food Украина изданию ain.ua в сентябре, в планах компании и дальше увеличивать свое присутствие в Украине.

"Планы амбициозные, достаточно агрессивные, но у нас получается. Мы видим, что есть спрос на наши услуги, потому что Bolt-бренд известен во многих городах, где есть другие бизнесы нашей семьи – самокаты, такси. Поэтому заходя в каждый город, мы видим, что есть уже знания бренда и люди хотят иметь альтернативу тому сервису, который уже есть в городе. Думаю, эта экспансия проходит достаточно успешно", — говорил Левченко.

По его словам, для компании вообще не стоит выйти на новый город.

"Потому что мы работаем в фудбизнесе с секретным ингредиентом — это то, что бренд, как я уже говорил, небезызвестный, и мы это используем. Мы не платим ни курьерам, ни ресторанам за то, что мы их приглашаем на платформу. То есть, по сути, мы их информируем о том, что у нас есть возможность подключиться к платформе, приглашаем курьеров. Конечно, мы выделяем часть команды на экспансию. дальше начинаем приглашать курьеров", — подчеркивал Левченко.

Про Bolt

Bolt – это европейское приложение, услугами которого пользуется более 150 миллионов клиентов в более чем 45 странах Европы и Африки (более 500 городов).

В Украине услуги заказа Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Рогу, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, а также в Ужгороде, Ивано-Франковске, Одессе, Мукачево, Дрогобыче, Каменец-Подольском и Трускавце.