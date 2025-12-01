Запланована подія 2

Доходы крупнейшей российской нефтяной компании упали на 70%

роснефть
Прибыль крупнейшей российской нефтяной компании упала в 3,3 раза / Shutterstock

Чистая прибыль российской нефтяной компании "Роснефть" за девять месяцев 2025 года упала на 70% — до $3,57 миллиарда.

Как пишет Delo.ua, об этом компания сообщила в финансовом отчете,   передает Reuters.

Причины уменьшения прибыли

В компании объяснили, что уменьшение прибыли явилось следствием сразу нескольких факторов:

  • высокие процентные ставки,
  • более дешевая нефть,
  • укрепление рубля.

Кроме того, дополнительное давление сформировалось из-за затрат на усиление "антитеррористической безопасности". Какие именно меры предполагаются, компания не уточняет.

Финансовые показатели

Чистая прибыль компании "Роснефть" по итогам января-сентября 2025 года упала в 3,3 раза – до 277 млрд рублей по сравнению с 926 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Выручка "Роснефти" за отчетный период упала на 17,8% и составила 6,29 трлн. рублей.

Показатель EBITDA (прибыль к вычету процентов, налогов, износа и амортизации) за 9 месяцев снизился на 29,3% до 1,6 триллиона рублей.

Reuters пишет, что квартальные доходы других крупных нефтяных компаний, в том числе британской Shell и французской TotalEnergies, тоже снизились из-за падения цен на нефть.

Отметим, что подобные финансовые показатели "Роснефть" продемонстрировала еще до новых санкций США.

Санкции

22 октября США ввели санкции   против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

Автор:
Светлана Манько