Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,37

42,27

EUR

49,25

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Прибутки найбільшої російської нафтової компанії впали на 70%

роснефть
Прибуток найбільшої російської нафтової компанії впав у 3,3 раза / Shutterstock

Чистий прибуток російської нафтової компанії "Роснефть" за дев’ять місяців 2025 року упав на 70% — до $3,57 мільярда.

Як пише Delo.ua,  про це компанія повідомила у фінансовому звіті, передає Reuters.

Причини зменшення прибутку

У компанії пояснили, що зменшення прибутку стало наслідком одразу кількох чинників: 

  • високі процентні ставки,
  •  дешевша нафта, 
  •  зміцнення рубля.

 Крім того, додатковий тиск сформувався через витрати на посилення "антитерористичної безпеки". Які саме заходи маються на увазі, компанія не уточнює.

Фінансові показники

Чистий прибуток компанії  "Роснефть" за підсумками січня-вересня 2025 року впав у 3,3 раза – до 277 млрд рублів, порівняно із 926 млрд рублів за аналогічний період минулого року. 

Виручка "Роснефті" за звітний період впала на 17,8% і становила 6,29 трлн рублів. 

Показник EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації) за 9 місяців знизився на 29,3% до 1,6 трильйона рублів.

Reuters пише, що квартальні прибутки інших великих нафтових компаній, зокрема британської Shell та французької TotalEnergies, теж знизилися через падіння цін на нафту.

Зауважимо, що такі фінансові показники "Роснефть" продемонструвала ще до нових санкцій США.

Санкції 

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефті" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

Автор:
Світлана Манько