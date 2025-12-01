Прибутки найбільшої російської нафтової компанії впали на 70%

Чистий прибуток російської нафтової компанії "Роснефть" за дев’ять місяців 2025 року упав на 70% — до $3,57 мільярда.

Як пише Delo.ua, про це компанія повідомила у фінансовому звіті, передає Reuters.

Причини зменшення прибутку

У компанії пояснили, що зменшення прибутку стало наслідком одразу кількох чинників:

високі процентні ставки,

дешевша нафта,

зміцнення рубля.

Крім того, додатковий тиск сформувався через витрати на посилення "антитерористичної безпеки". Які саме заходи маються на увазі, компанія не уточнює.

Фінансові показники

Чистий прибуток компанії "Роснефть" за підсумками січня-вересня 2025 року впав у 3,3 раза – до 277 млрд рублів, порівняно із 926 млрд рублів за аналогічний період минулого року.

Виручка "Роснефті" за звітний період впала на 17,8% і становила 6,29 трлн рублів.

Показник EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації) за 9 місяців знизився на 29,3% до 1,6 трильйона рублів.

Reuters пише, що квартальні прибутки інших великих нафтових компаній, зокрема британської Shell та французької TotalEnergies, теж знизилися через падіння цін на нафту.

Зауважимо, що такі фінансові показники "Роснефть" продемонструвала ще до нових санкцій США.

Санкції

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефті" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".