Дроны нанесли удар по важной части нефтепровода "Дружба" в России

В ночь на 20 октября дроны атаковали линейно производственно-диспетчерскую станцию (ЛВДС) "Никольское" в Тамбовской области на трубопроводе "Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Supernova+.

Утверждается, что горит резервуар с дизелем.

О том, что беспилотники поразили ЛПДС "Никольское" в Мичуринском округе, сообщает также Astra, изучившая видео очевидцев. По ее данным, горит одна из двух производственных площадок, расположенная возле села Новоникольское.

Станция принадлежит "Транснефти" и способна перекачивать до 300 тысяч тонн топлива в сутки. Она также осуществляет прием, хранение и транзит нефти и нефтепродуктов: бензина, дизеля, авиационного керосина и мазута.

На территории объекта расположены три резервуарных парка и две насосные станции.

Ранее украинские дроны атаковали ЛПДС "Никольское" в августе 2025 года. Тогда в Генштабе ВСУ заявили, что эта станция среди прочего обеспечивает сырьем российские войска, участвующие в оккупации Украины.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветка трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области 27 января 2026 года.

В ответ Венгрия заблокировала ссуду размером 90 миллиардов евро для Украины от ЕС, пока поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не возобновятся. А Словакия объявила, что не будет предоставлять Украине экстренные поставки электроэнергии, пока не заработает "Дружба".

17 марта Европейский Союз предложил Украине техническую поддержку и финансирование по ремонту нефтепровода Дружба. Киев принял предложение.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина восстановила поврежденный в результате российского удара участок нефтепровода "Дружба" и обеспечила техническую возможность его работы.