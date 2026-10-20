Дрони завдали удару по важливій частині нафтопроводу "Дружба" в Росії

В ніч проти 20 жовтня дрони атакували лінійно виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Микільське" у Тамбовській області на трубопроводі "Дружба", яким російська нафта надходить до Угорщини та Словаччини.

Як пише Dilo, про це повідомляє Supernova+.

Стверджується, що горить резервуар із дизелем.

Про те, що безпілотники вразили ЛВДС "Микільське" в Мічуринському окрузі, повідомляє також Astra, яка вивчила відео очевидців. За її даними, горить один із двох виробничих майданчиків, розташований біля села Новомикільське.

Станція належить "Транснафті" та здатна перекачувати до 300 тис. тонн палива на добу. Також вона здійснює прийом, зберігання та транзит нафти та нафтопродуктів: бензину, дизеля, авіаційного гасу та мазуту.

На території об'єкту розташовані три резервуарні парки та дві насосні станції.

Раніше українські дрони атакували ЛВДС "Микільське" у серпні 2025 року. Тоді в Генштабі ЗСУ заявили, що ця станція серед іншого забезпечує сировиною російські війська, які беруть участь в окупації України.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині 27 січня 2026 року.

У відповідь Угорщина заблокувала позику розміром 90 мільярдів євро для України від ЄС, доки постачання нафти нафтопроводом "Дружба" не відновляться. А Словаччина оголосила, що не надаватиме Україні екстрених постачань електроенергії, доки не запрацює "Дружба".

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

21 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна відновила пошкоджену внаслідок російського удару ділянку нафтопроводу"Дружба" та забезпечила технічну можливість його роботи.