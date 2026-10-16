Дрони вперше атакували завод "Газпрому" в Сургуті за 2500 км від кордону з Україною

Збройні сили України вдень 16 жовтня завдали удару безпілотниками по об'єктах у Ханти-Мансійському автономному окрузі — Югра РФ. Внаслідок прильоту виникла масштабна пожежа на промисловому підприємстві "Газпрому".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За даними місцевих жителів та моніторингових каналів, під удар потрапив Сургутський завод із стабілізації конденсату (ЗСК) імені Черномирдина, розташований у Сургутському районі.

Губернатор округу заявив про пожежу на "промисловому об'єкті", зазначивши, що масштаб завданих збитків наразі встановлюється.

Це перший випадок з початку повномасштабного вторгнення, коли безпілотникам вдалося досягти та уразити об'єкти паливно-енергетичного комплексу (ТЕК) у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Відстань від Сургута до державного кордону України становить понад 2 500 км.

На опублікованих очевидцями кадрах видно сильне займання та густий чорний дим над територією підприємства.

Довідка:

Сургутський ЗСК належить компанії "Газпром переработка" і є найбільшим у Росії підприємством із переробки нафтогазоконденсатної суміші. Його проектна потужність становить 12 млн тонн на рік.

Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційний гас, скраплені вуглеводневі гази (СУГ) та стабільний газовий конденсат.

Нагадаємо, збройні сили України вранці 9 жовтня атакували місто Ухта в Республіці Комі. Під ударом опинився нафтопереробний завод "Лукойл-Ухтанефтепереробка" (Ухтинський НПЗ).

Також 8 жовтня в Башкирії зазнало атаки підприємство "Газпром нафтохім Салават" - один із найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів.