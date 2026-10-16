Дроны впервые атаковали завод "Газпрома" в Сургуте в 2500 км от границы с Украиной.

Вооруженные силы Украины днем 16 октября нанесли удар беспилотниками по объектам в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра РФ. В результате прилета возник масштабный пожар на промышленном предприятии "Газпрома".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По данным местных жителей и мониторинговых каналов, под удар попал Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК) имени Черномырдина, расположенный в Сургутском районе.

Губернатор округа заявил о пожаре на "промышленном объекте", отметив, что масштаб нанесенного ущерба устанавливается.

Это первый случай начала полномасштабного вторжения, когда беспилотникам удалось достичь и поразить объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Ханты-Мансийском автономном округе. Расстояние от Сургута до государственной границы Украины составляет более 2500 км.

На опубликованных очевидцами кадрах видно сильное воспламенение и густой черный дым над территорией предприятия.

Справка:

Сургутский ЗСК принадлежит компании "Газпром переработка" и является крупнейшим в России предприятием по переработке нефтегазоконденсатной смеси. Его проектная мощность составляет 12 млн. тонн в год.

Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, в частности, автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, сжиженные углеводородные газы (СУГ) и стабильный газовый конденсат.

Напомним, вооруженные силы Украины утром 9 октября атаковали город Ухта в Республике Коми. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Ухтаннефтепереработка" (Ухтинский НПЗ).

Также 8 октября в Башкирии подверглось атаке предприятие "Газпром нефтехим Салават" - один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов.