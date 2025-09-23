"Другого "рецепта" просто нет": Гетманцев предложил шаги по определению реального прожиточного минимума

Прожиточный минимум в Украине должен основываться на реальных потребностях людей, а не на устаревших данных или абстрактных расчетах. Предлагаемая правительством цифра в проекте бюджета на 2026 год – "это точно даже не тот минимум, на который действительно можно прожить".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение, которое опубликовал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его мнению, чтобы решить эту проблему и предотвратить социальную катастрофу нужен откровенный разговор с обществом и предложил конкретные действия.

Что предлагает гетманцы?

Нардеп считает, что правительству нужно сделать следующее:

определить реалистичный размер прожиточного минимума и просмотреть потребительскую корзину. Необходимо рассчитать реальный прожиточный минимум с учетом актуальных цен на товары и услуги, а также современных потребностей граждан;

отвязать зарплаты чиновников, в том числе судей, прокуроров, таможенников;

создать дорожную карту, когда и насколько постепенно будет увеличиваться прожиточный минимум, и, соответственно, когда он будет приведен в соответствие с реалистическими показателями.

Кроме того, Гетманцев отметил, что нужно отменить налогообложение прожиточного минимума, на "который и так едва можно прожить".

"Все эти шаги мы должны сделать, обращаю на это внимание правительства. Другого "рецепта" просто нет. Как минимум – если мы хотим предотвратить социальную катастрофу", — подчеркнул политик.

Ранее Гетманцев предложил установить 4700 грн. как базовый размер прожиточного минимума с 1 января 2026 года. Также он призвал правительство разработать график постепенного роста прожиточного минимума и социальных выплат в течение года.