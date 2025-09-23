- Категория
"Другого "рецепта" просто нет": Гетманцев предложил шаги по определению реального прожиточного минимума
Прожиточный минимум в Украине должен основываться на реальных потребностях людей, а не на устаревших данных или абстрактных расчетах. Предлагаемая правительством цифра в проекте бюджета на 2026 год – "это точно даже не тот минимум, на который действительно можно прожить".
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение, которое опубликовал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
По его мнению, чтобы решить эту проблему и предотвратить социальную катастрофу нужен откровенный разговор с обществом и предложил конкретные действия.
Что предлагает гетманцы?
Нардеп считает, что правительству нужно сделать следующее:
- определить реалистичный размер прожиточного минимума и просмотреть потребительскую корзину. Необходимо рассчитать реальный прожиточный минимум с учетом актуальных цен на товары и услуги, а также современных потребностей граждан;
- отвязать зарплаты чиновников, в том числе судей, прокуроров, таможенников;
- создать дорожную карту, когда и насколько постепенно будет увеличиваться прожиточный минимум, и, соответственно, когда он будет приведен в соответствие с реалистическими показателями.
Кроме того, Гетманцев отметил, что нужно отменить налогообложение прожиточного минимума, на "который и так едва можно прожить".
"Все эти шаги мы должны сделать, обращаю на это внимание правительства. Другого "рецепта" просто нет. Как минимум – если мы хотим предотвратить социальную катастрофу", — подчеркнул политик.
Ранее Гетманцев предложил установить 4700 грн. как базовый размер прожиточного минимума с 1 января 2026 года. Также он призвал правительство разработать график постепенного роста прожиточного минимума и социальных выплат в течение года.