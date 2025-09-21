- Категория
В Раде предлагают установить прожиточный минимум на уровне фактической потребительской корзины
В Верховной Раде находятся законопроекты, предлагающие устанавливать прожиточный минимум на уровне фактической потребительской корзины и вернуть ему социальное назначение.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина.
Сейчас прожиточный минимум используется преимущественно как расчетная величина для разных выплат, что нивелирует его социальную функцию.
Для решения этой проблемы в законопроектах №13466–13469 предлагается:
- ввести базовую величину как условную денежную единицу без социальной нагрузки;
- повысить размер прожиточного минимума, приблизив его к фактическому уровню.
По словам Министра, без принятия этих изменений пересмотр прожиточного минимума невозможен, поскольку это создаст значительное давление на государственные и социальные бюджеты.
При этом, согласно представленному правительством в парламент проекту Госбюджета на 2026 год, предлагается с 1 января 2026 года установить прожиточный минимум на уровне:
- 3209 грн - на одного человека;
- 3328 грн - для трудоспособных лиц;
- 2595 грн - для нетрудоспособных лиц.
Отметим, несколько дней назад глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев призвал правительство заложить в государственном бюджете на 2026 год прожиточный минимум не менее 4700 грн.
По его словам, нынешние расчеты правительства - 3209 грн на одного человека в месяц — не отвечают реальным расходам украинцев даже на продукты питания.
Согласно данным Министерства социальной политики, стоимость минимального набора продуктов в июне 2025 года уже превышала прожиточный минимум, предложенный правительством: