Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Наличный курс:

USD

41,28

41,20

EUR

48,75

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Раде предлагают установить прожиточный минимум на уровне фактической потребительской корзины

прожиточный минимум
В Раде предлагают увеличить прожиточный минимум / Depositphotos

В Верховной Раде находятся законопроекты, предлагающие устанавливать прожиточный минимум на уровне фактической потребительской корзины и вернуть ему социальное назначение.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина.

Сейчас прожиточный минимум используется преимущественно как расчетная величина для разных выплат, что нивелирует его социальную функцию.

Для решения этой проблемы в законопроектах №13466–13469 предлагается:

  • ввести базовую величину как условную денежную единицу без социальной нагрузки;
  • повысить размер прожиточного минимума, приблизив его к фактическому уровню.

По словам Министра, без принятия этих изменений пересмотр прожиточного минимума невозможен, поскольку это создаст значительное давление на государственные и социальные бюджеты.

При этом, согласно представленному правительством в парламент проекту Госбюджета на 2026 год, предлагается с 1 января 2026 года установить прожиточный минимум на уровне:

  • 3209 грн - на одного человека;
  • 3328 грн - для трудоспособных лиц;
  • 2595 грн - для нетрудоспособных лиц.

Отметим, несколько дней назад глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев призвал правительство заложить в государственном бюджете на 2026 год прожиточный минимум не менее 4700 грн.

По его словам, нынешние  расчеты правительства - 3209 грн на одного человека в месяц — не отвечают реальным расходам украинцев даже на продукты питания.

Согласно данным Министерства социальной политики, стоимость минимального набора продуктов в июне 2025 года уже превышала прожиточный минимум, предложенный правительством:

Автор:
Татьяна Гойденко