В Раде предлагают установить прожиточный минимум на уровне фактической потребительской корзины

В Верховной Раде находятся законопроекты, предлагающие устанавливать прожиточный минимум на уровне фактической потребительской корзины и вернуть ему социальное назначение.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина.

Сейчас прожиточный минимум используется преимущественно как расчетная величина для разных выплат, что нивелирует его социальную функцию.

Для решения этой проблемы в законопроектах №13466–13469 предлагается:

ввести базовую величину как условную денежную единицу без социальной нагрузки;

повысить размер прожиточного минимума, приблизив его к фактическому уровню.

По словам Министра, без принятия этих изменений пересмотр прожиточного минимума невозможен, поскольку это создаст значительное давление на государственные и социальные бюджеты.

При этом, согласно представленному правительством в парламент проекту Госбюджета на 2026 год, предлагается с 1 января 2026 года установить прожиточный минимум на уровне:

3209 грн - на одного человека;

3328 грн - для трудоспособных лиц;

2595 грн - для нетрудоспособных лиц.

Отметим, несколько дней назад глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев призвал правительство заложить в государственном бюджете на 2026 год прожиточный минимум не менее 4700 грн.

По его словам, нынешние расчеты правительства - 3209 грн на одного человека в месяц — не отвечают реальным расходам украинцев даже на продукты питания.

Согласно данным Министерства социальной политики, стоимость минимального набора продуктов в июне 2025 года уже превышала прожиточный минимум, предложенный правительством: