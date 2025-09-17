Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,18

--0,06

EUR

48,66

+0,16

Наличный курс:

USD

41,26

41,20

EUR

48,86

48,66

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Гетманцев предлагает установить прожиточный минимум в 2026 году на уровне 4700 грн

гривна
Стоимость минимального набора продуктов в июне 2025 года уже превышала прожиточный минимум. / Pixabay

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев призвал правительство заложить в государственном бюджете на 2026 год прожиточный минимум не менее 4700 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Гетманцев.

По его словам, нынешние расчеты правительства — 3209 грн на человека в месяц — не отвечают реальным расходам украинцев даже на продукты питания.

Согласно данным Министерства социальной политики, стоимость минимального набора продуктов в июне 2025 года уже превышала прожиточный минимум, предложенный правительством:

  • для детей до 6 лет: 2817 грн (прожиточный минимум) против 4482 грн (фактическая стоимость продуктов);
  • для детей 6–18 лет: 3512 грн. против 6044 грн.;
  • для трудоспособных лиц: 3328 грн. против 4794 грн.;
  • для лиц, потерявших трудоспособность: 2596 грн. против 3786 грн.

"Цифры говорят сами за себя. Социальная защита в бюджете начинается с прожиточного минимума", - подчеркнул Гетманцев.

Нардеп предлагает установить 4700 грн. как базовый размер прожиточного минимума с 1 января 2026 года. Также он призвал правительство разработать график постепенного роста прожиточного минимума и социальных выплат в течение года.

Напомним, 15 сентября правительство подало в парламент   проект госбюджета-2026. Расходы и предоставление кредитов заложены на уровне 4,8 трлн грн (+415 млрд грн к нынешним), доходы общего фонда - 2,83 трлн грн (+447 млрд грн до 2025-го, без грантов и пособий). Дефицит прогнозируется до 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании – 2,08 трлн грн.

Автор:
Татьяна Гойденко