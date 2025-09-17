Гетманцев предлагает установить прожиточный минимум в 2026 году на уровне 4700 грн

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев призвал правительство заложить в государственном бюджете на 2026 год прожиточный минимум не менее 4700 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Гетманцев.

По его словам, нынешние расчеты правительства — 3209 грн на человека в месяц — не отвечают реальным расходам украинцев даже на продукты питания.

Согласно данным Министерства социальной политики, стоимость минимального набора продуктов в июне 2025 года уже превышала прожиточный минимум, предложенный правительством:

для детей до 6 лет: 2817 грн (прожиточный минимум) против 4482 грн (фактическая стоимость продуктов);

для детей 6–18 лет: 3512 грн. против 6044 грн.;

для трудоспособных лиц: 3328 грн. против 4794 грн.;

для лиц, потерявших трудоспособность: 2596 грн. против 3786 грн.

"Цифры говорят сами за себя. Социальная защита в бюджете начинается с прожиточного минимума", - подчеркнул Гетманцев.

Нардеп предлагает установить 4700 грн. как базовый размер прожиточного минимума с 1 января 2026 года. Также он призвал правительство разработать график постепенного роста прожиточного минимума и социальных выплат в течение года.

Напомним, 15 сентября правительство подало в парламент проект госбюджета-2026. Расходы и предоставление кредитов заложены на уровне 4,8 трлн грн (+415 млрд грн к нынешним), доходы общего фонда - 2,83 трлн грн (+447 млрд грн до 2025-го, без грантов и пособий). Дефицит прогнозируется до 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании – 2,08 трлн грн.