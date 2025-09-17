Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Гетманцев пропонує встановити прожитковий мінімум у 2026 році на рівні 4700 грн

гривня
Вартість мінімального набору продуктів у червні 2025 року вже перевищувала прожитковий мінімум / Pixabay

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав уряд закласти у державному бюджеті на 2026 рік прожитковий мінімум не менше 4700 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Гетманцев.

За його словами, нинішні розрахунки уряду — 3209 грн на одну особу на місяць — не відповідають реальним витратам українців навіть на продукти харчування.

Згідно з даними Міністерства соціальної політики, вартість мінімального набору продуктів у червні 2025 року вже перевищувала прожитковий мінімум, запропонований урядом:

  • для дітей до 6 років: 2817 грн (прожитковий мінімум) проти 4482 грн (фактична вартість продуктів);
  • для дітей 6–18 років: 3512 грн проти 6044 грн;
  • для працездатних осіб: 3328 грн проти 4794 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність: 2596 грн проти 3786 грн.

"Цифри говорять самі за себе. Соціальний захист у бюджеті починається з прожиткового мінімуму", — наголосив Гетманцев.

Нардеп пропонує встановити 4700 грн як базовий розмір прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року. Також він закликав уряд розробити графік поступового зростання прожиткового мінімуму та соціальних виплат протягом року.

Нагадаємо, 15 вересня уряд подав до парламенту проєкт держбюджету-2026. Видатки та надання кредитів закладені на рівні 4,8 трлн грн (+415 млрд грн до цьогорічних), доходи загального фонду — 2,83 трлн грн (+447 млрд грн до 2025-го, без грантів та допомоги). Дефіцит прогнозується до 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні — 2,08 трлн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко