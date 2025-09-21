У Раді пропонують встановити прожитковий мінімум на рівні фактичного споживчого кошика

У Верховній Раді перебувають законопроєкти, які пропонують встановлювати прожитковий мінімум на рівні фактичного споживчого кошика та повернути йому соціальне призначення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Дениса Улютіна.

Наразі прожитковий мінімум використовується переважно як розрахункова величина для різних виплат, що нівелює його соціальну функцію.

Для розв’язання цієї проблеми у законопроєктах №13466–13469 пропонується:

запровадити базову величину як умовну грошову одиницю без соціального навантаження;

підвищити розмір прожиткового мінімуму, наблизивши його до фактичного рівня.

За словами міністра, без ухвалення цих змін перегляд прожиткового мінімуму неможливий, оскільки це створить значний тиск на державні та соціальні бюджети.

При цьому, згідно з поданим урядом до парламенту проєктом Держбюджету на 2026 рік, пропонується з 1 січня 2026 року встановити прожитковий мінімум на рівні:

3209 грн — на одну особу;

3328 грн — для працездатних осіб;

2595 грн — для непрацездатних осіб.

Зауважимо, кілька днів тому голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав уряд закласти у державному бюджеті на 2026 рік прожитковий мінімум не менше 4700 грн.

За його словами, нинішні розрахунки уряду — 3209 грн на одну особу на місяць — не відповідають реальним витратам українців навіть на продукти харчування.

Згідно з даними Міністерства соціальної політики, вартість мінімального набору продуктів у червні 2025 року вже перевищувала прожитковий мінімум, запропонований урядом: