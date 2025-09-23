"Іншого "рецепту" просто немає": Гетманцев запропонував кроки для визначення реального прожиткового мінімуму

Прожитковий мінімум в Україні повинен базуватися на реальних потребах людей, а не на застарілих даних чи абстрактних розрахунках. Запропонована урядом цифра в проєкті бюджету на 2026 рік – "це точно навіть не той мінімум, на який дійсно можна прожити".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на на допис, який опублікував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На його думку, щоб вирішити цю проблему та запобігти соціальній катастрофі потрібна відверта розмова з суспільством і запропонував конкретні дії.

Що пропонує Гетманцев?

Нардеп вважає, що уряду потрібно зробити наступне:

визначити реалістичний розмір прожиткового мінімуму та переглянути споживчий кошик. Необхідно розрахувати реальний прожитковий мінімум, враховуючи актуальні ціни на товари та послуги, а також сучасні потреби громадян;

відв'язати зарплати чиновників, зокрема суддів, прокурорів, митників;

створити дорожню карту, коли й наскільки буде поступово збільшуватися прожитковий мінімум, та, відповідно, коли він буде приведеним у відповідність до реалістичних показників.

Крім того, Гетманцев вважає, що потрібно скасувати оподаткування прожиткового мінімуму, на "який і так ледь можна прожити".

"Всі ці кроки ми повинні зробити, звертаю на це увагу уряду. Іншого "рецепту" просто немає. Як мінімум – якщо ми хочемо запобігти соціальній катастрофі", — підкреслив політик.

Раніше Гетманцев запропонував встановити 4700 грн як базовий розмір прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року. Також він закликав уряд розробити графік поступового зростання прожиткового мінімуму та соціальних виплат протягом року.