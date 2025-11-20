ЭКА поддержало украинский несырьевой экспорт почти на 10 млрд грн за 10 месяцев 2025 года

За январь-октябрь 2025 года экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) обеспечило страховую поддержку украинского несырьевого экспорта на 9,94 млрд грн. Объем застрахованных кредитных договоров составил 1,31 млрд. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

За этот период было выдано 79 кредитов и поддержано 99 экспортных соглашений для 71 украинского экспортера.

"Объем поддержанного несырьевого экспорта вырос до 9,94 млрд грн – это более чем в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Вместе с 1,31 млрд грн застрахованных кредитов это свидетельствует о том, что бизнес убедился в эффективности этих инструментов ЭКА и все активнее использует их для снижения рисков и выхода на Андрейпа".

Региональная поддержка экспорта

Наибольшие объемы поддержанного экспорта зафиксированы в:

Львовской области - 2,66 млрд грн;

Хмельницкой области - 1,36 млрд грн;

Тернопольской области - 1,16 млрд грн.

Ключевые рынки сбыта

Украинские товаропроизводители поставляли продукцию более чем в 30 стран, а крупнейшими импортерами стали:

Польша - 2,66 млрд грн;

Австрия - 1,06 млрд грн;

Литва - 995,6 млн грн;

Германия - 605,95 млн грн;

Нидерланды - 539,7 млн грн.

Товарная структура экспорта

Наиболее поддержан экспорт:

Мебели и изделий для дома – 1,49 млрд грн;

Продукции переработки овощей и фруктов – 952,1 млн грн;

Молочной продукции - 83,17 млн грн;

Пластмасс и полимерных материалов – 250,4 млн грн;

Бумага и картона – 271,99 млн грн.

Также поддержан экспорт продукции легкой промышленности, резиновых изделий, моющих средств и других готовых товаров.

Добавим, за первые девять месяцев 2025 года ЭКА предоставила страховую поддержку украинскому несырьевому экспорту на 9,49 млрд грн, что более чем на 66% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.