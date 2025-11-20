ЕКА підтримало український несировинний експорт на майже 10 млрд грн за 10 місяців 2025 року

За січень–жовтень 2025 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) забезпечило страхову підтримку українського несировинного експорту на 9,94 млрд грн. Обсяг застрахованих кредитних договорів склав 1,31 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

За цей період було видано 79 кредитів та підтримано 99 експортних угод для 71 українського експортера.

"Обсяг підтриманого несировинного експорту зріс до 9,94 млрд грн – це більш ніж в 1,5 раза більше, ніж минулого року. Разом із 1,31 млрд грн застрахованих кредитів це свідчить про те, що бізнес впевнився у ефективності цих інструментів ЕКА і дедалі активніше використовує їх для зниження ризиків та виходу на нові ринки", — підкреслив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

Регіональна підтримка експорту

Найбільші обсяги підтриманого експорту зафіксовано у:

Львівській області — 2,66 млрд грн;

Хмельницькій області — 1,36 млрд грн;

Тернопільській області — 1,16 млрд грн.

Ключові ринки збуту

Українські товаровиробники постачали продукцію до більш ніж 30 країн, а найбільшими імпортерами стали:

Польща — 2,66 млрд грн;

Австрія — 1,06 млрд грн;

Литва — 995,6 млн грн;

Німеччина — 605,95 млн грн;

Нідерланди — 539,7 млн грн.

Товарна структура експорту

Найбільше підтримано експорт:

Меблів та виробів для дому — 1,49 млрд грн;

Продукції переробки овочів і фруктів — 952,1 млн грн;

Молочної продукції — 83,17 млн грн;

Пластмас і полімерних матеріалів — 250,4 млн грн;

Паперу й картону — 271,99 млн грн.

Також підтримано експорт продукції легкої промисловості, гумових виробів, мийних засобів та інших готових товарів.

Додамо, за перші дев’ять місяців 2025 року ЕКА надало страхову підтримку українського несировинного експорту на 9,49 млрд грн, що на понад 66% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.