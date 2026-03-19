Экономика Украины выросла на 1,8% в 2025 году

Реальный валовой внутренний продукт Украины в 2025 году вырос на 1,8%, что соответствует предварительным оценкам Национального банка, однако темпы экономического восстановления замедлились из-за войны и слабого экспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные НБУ.

В НБУ отмечают, что экономический рост ожидаемо замедлился по сравнению с 2024 годом, когда ВВП вырос на 3,2%. Основными причинами стали сложная ситуация с безопасностью и постоянные российские атаки. В то же время экономика продолжает восстанавливаться третий год подряд, в частности, благодаря устойчивому внутреннему спросу, мягкой фискальной политике, адаптивности бизнеса и мерам по поддержке макрофинансовой стабильности.

Ключевым драйвером роста оставалось частное потребление, внесшее наибольший вклад в прирост ВВП — 4,7 процентного пункта. Расходы домохозяйств выросли на 7,5%, а потребление сектора государственного управления – на 5,7%, что прибавило еще 2,1 в. п. к экономическому росту.

Инвестиционная активность также сохранялась на высоком уровне. Валовое скопление основного капитала возросло на 10,9%, обеспечив 2 в. п. прироста ВВП. Основные вложения направлялись в оборонный сектор и переработку аграрной продукции.

В то же время негативное влияние на экономику усилилось со стороны внешней торговли. Экспорт сократился из-за низких запасов агропродукции, слабого спроса на металлургическую продукцию и энергетических ограничений в конце года. Вместо этого импорт рос быстрее из-за закупок техники, энергоносителей и оборудования для восстановления инфраструктуры. В результате отрицательный вклад чистого экспорта в смену ВВП вырос до 7,9 в. п.

Ситуация в отдельных секторах экономики оставалась неравномерной. Рост демонстрировали торговля, строительство и сфера услуг, в то время как сельское хозяйство сократилось на 6,2% из-за погодных условий и войны. Также снизилось производство в добывающей промышленности — на 10,6%, в том числе из-за потери Покровской группы. Перерабатывающая промышленность замедлила рост до 2,5%.

Национальный банк ожидает, что в 2026 году экономическое восстановление будет продолжаться. Прогнозируется рост ВВП на уровне 1,8%, благодаря увеличению урожаев и инвестиций в восстановление и оборонный сектор.

В то же время, ключевым риском для экономики остается ход войны. Дополнительными факторами неопределенности есть стабильность внешнего финансирования и развитие ситуации на Ближнем Востоке.

НБУ также отмечает, что инфляция в Украине в ближайшие месяцы может превысить показатели, заложенные в январском прогнозе из-за удорожания нефтепродуктов и газа на фоне войны на Ближнем Востоке. В то же время, в последние недели ситуация в энергосекторе Украины несколько улучшилась, что должно ограничить дополнительное ценовое давление.