Економіка України зросла на 1,8% у 2025 році

ввп
Реальний ВВП України збільшився

Реальний валовий внутрішній продукт України у 2025 році зріс на 1,8%, що відповідає попереднім оцінкам Національного банку, однак темпи економічного відновлення сповільнилися через війну та слабкий експорт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані НБУ.

У НБУ зазначають, що економічне зростання очікувано сповільнилося порівняно з 2024 роком, коли ВВП зріс на 3,2%. Основними причинами стали складна безпекова ситуація та постійні російські атаки. Водночас економіка продовжує відновлюватися третій рік поспіль, зокрема завдяки стійкому внутрішньому попиту, м’якій фіскальній політиці, адаптивності бізнесу та заходам із підтримки макрофінансової стабільності.

Ключовим драйвером зростання залишалося приватне споживання, яке дало найбільший внесок у приріст ВВП — 4,7 відсоткового пункта. Витрати домогосподарств зросли на 7,5%, а споживання сектору державного управління — на 5,7%, що додало ще 2,1 в. п. до економічного зростання.

Інвестиційна активність також зберігалася на високому рівні. Валове нагромадження основного капіталу збільшилося на 10,9%, забезпечивши 2 в. п. приросту ВВП. Основні вкладення спрямовувалися в оборонний сектор та перероблення аграрної продукції.

Водночас негативний вплив на економіку посилився з боку зовнішньої торгівлі. Експорт скоротився через низькі запаси агропродукції, слабкий попит на металургійну продукцію та енергетичні обмеження наприкінці року. Натомість імпорт зростав швидше через закупівлі техніки, енергоносіїв і обладнання для відновлення інфраструктури. У результаті від’ємний внесок чистого експорту у зміну ВВП зріс до 7,9 в. п.

Ситуація в окремих секторах економіки залишалася нерівномірною. Зростання демонстрували торгівля, будівництво та сфера послуг, тоді як сільське господарство скоротилося на 6,2% через погодні умови та війну. Також знизилося виробництво у добувній промисловості — на 10,6%, зокрема через втрату Покровської групи. Переробна промисловість уповільнила зростання до 2,5%.

Національний банк очікує, що у 2026 році економічне відновлення триватиме. Прогнозується зростання ВВП на рівні 1,8% завдяки збільшенню врожаїв та інвестицій у відбудову й оборонний сектор.

Водночас ключовим ризиком для економіки залишається перебіг війни. Додатковими факторами невизначеності є стабільність зовнішнього фінансування та розвиток ситуації на Близькому Сході.

НБУ також зауважує, що інфляція в Україні найближчими місяцями може перевищити показники, закладені у січневому прогнозі через подорожчання нафтопродуктів і газу на тлі війни на Близькому Сході. Водночас упродовж останніх тижнів ситуація в енергосекторі України дещо поліпшилася, що має обмежити додатковий ціновий тиск.

Автор:
Тетяна Гойденко