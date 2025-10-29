Запланована подія 2

Экс-чиновнице, которая помогла присвоить имущество завода "Арсенал", сообщили о подозрении

завод Арсенал
ГБР разоблачила экс-чиновницу, которая помогла присвоить имущество завода "Арсенал" / Википедия

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему госрегистратору Государственной регистрационной службы Украины. Она способствовала незаконному отчуждению из государственной собственности комплекса недвижимого имущества, принадлежавшего заводу "Арсенал" в Киеве – одному из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, государственный регистратор, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно зарегистрировала право частной собственности на государственное имущество в интересах трех частных структур.

Дельцы незаконно присвоили более 29 тыс. кв. м комплекса, а ущерб государства оценивается более чем в 134 миллиона гривен.

Бывшей чиновнице, ныне осуществляющей адвокатскую деятельность, сообщено о подозрении в пособничестве в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Ей также вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Завод "Арсенал" является одним из старейших оборонных предприятий Украины, что играет немаловажную роль в военно-промышленном комплексе государства. Он является одним из крупнейших производителей Украины в сфере приборостроения, в частности оптических приборов и оптико-электронных систем.

Расследование ГБР должно установить всех причастных к схеме и вернуть незаконно присвоенное имущество в собственность государства.

Напомним, ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении российского бизнесмена Игоря Чуркина, организовавшего незаконное завладение недвижимым имуществом ЗАО "Завод коммунального транспорта" - бывшего Львовского автобусного завода.

Автор:
Светлана Манько