Новини
Дата публікації
Ексчиновниці, яка допомогла привласнити майно заводу "Арсенал", повідомили про підозру

завод Арсенал
ДБР викрило ексчиновницю, яка допомогла привласнити майно заводу "Арсенал" / Вікіпедія

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому держреєстратору Державної реєстраційної служби України. Вона сприяла незаконному відчуженню з державної власності комплексу нерухомого майна, що належало заводу "Арсенал" у Києві - одному з провідних підприємств оборонно-промислового комплексу країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, державний реєстратор, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно зареєструвала право приватної власності на державне майно в інтересах трьох приватних структур.

Ділки незаконно привласнили понад 29 тис. кв. м комплексу, а збитки держави оцінюються у понад 134 мільйони гривень.

Колишній посадовиці, яка нині здійснює адвокатську діяльність, повідомлено про підозру у пособництві у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Їй також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Завод "Арсенал" є одним із найстаріших оборонних підприємств України, що відіграє важливу роль у військово-промисловому комплексі держави. Він є одним із найбільших виробників України у сфері приладобудування, зокрема — оптичних приладів та оптико-електронних систем.

Розслідування ДБР має встановити всіх причетних до схеми та повернути незаконно привласнене майно у власність держави.

Нагадаємо, ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, який організував незаконне заволодіння нерухомим майном ЗАТ "Завод комунального транспорту" — колишнього Львівського автобусного заводу.

Автор:
Світлана Манько