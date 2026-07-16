Экс-министр иностранных дел Венгрии Сиярто будет работать в китайской BYD: реакция Мадяра

Бывший министр иностранных дел Венгрии времен Виктора Орбана Петер Сийярто составил депутатский мандат и будет работать в автокомпании BYD, которая является крупнейшим в Китае производителем электромобилей.

Как сообщает Delo.ua, об этом Сиярто. написал в Facebook.

"Причиной тому является то, что я получил чрезвычайно почетное предложение занять международный пост в одной из ведущих компаний мировой экономики. BYD – это одна из крупнейших историй успеха в автомобильной промышленности за последние двадцать лет и в то же время мировой лидер по производству автомобилей на новых источниках энергии", – написал Сийярто.

Он уточнил, что отвечать за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса этой группы компаний.

Реакция Мадяра

На сообщение Сиярто отреагировал премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.

"Бывшая власть стремительно разваливается. Разница заключается в том, что с этого момента "работа" не будет оплачиваться венгерским народом, а его реальным работодателем", — написал он в Facebook.

Мадяр выразил надежду, что такими же темпами развалится и парламентская фракция партии "Фидес" Виктора Орбана.

Что известно о Петере Сиярто

Петер Сиярто являлся самой знаменитой фигурой в правительстве Виктора Орбана. Именно в то время, когда он возглавлял МИД Венгрии, отношения Будапешта и Киева значительно ухудшились.

Одним из острейших эпизодов стало блокирование премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном решения о выделении 90 млрд евро финансовой помощи Украине на саммите Европейского совета.

Как писал The Washington Post, Петер Сиярто во время заседаний ЕС мог передавать российскому коллеге Сергею Лаврову информацию о ходе обсуждений.

По словам европейского чиновника по вопросам безопасности, Сиярто во время перерывов регулярно звонил по телефону Лаврову, предоставляя "оперативные отчеты о том, что обсуждалось", а также предлагая возможные решения.

Собеседник издания отметил, что благодаря таким контактам "практически на каждом заседании ЕС в течение многих лет за столом переговоров фактически присутствовала Москва".

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире производитель электромобилей, китайская компания BYD, близка к принятию решения о покупке уже существующего автомобильного завода в Европе. Этот шаг позволит развернуть локальное производство и ускорить экспансию в регионе.