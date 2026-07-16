Ексміністр закордонних справ Угорщини Сіярто працюватиме в китайській BYD: реакція Мадяра

Колишній міністр закордонних справ Угорщини часів Віктора Орбана Петер Сійярто склав депутатський мандат та працюватиме у автокомпанії BYD, яка є найбільшим у Китаї виробником електромобілів.

Як повідомляє Delo.ua, про це Сіярто написав у Facebook.

"Причиною цього є те, що я отримав надзвичайно почесну пропозицію обійняти міжнародну посаду в одній із провідних компаній світової економіки. BYD – це одна з найбільших історій успіху в автомобільній промисловості за останні двадцять років і водночас світовий лідер із виробництва автомобілів на нових джерелах енергії", – написав Сійярто.

Він уточнив, що відповідатиме за зовнішні зв'язки та розвиток нових напрямів бізнесу цієї групи компаній.

Реакція Мадяра

На повідомлення Сіярто відреагував прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

"Колишня влада стрімко розвалюється. Різниця полягає тому, що з цього моменту "робота" не буде оплачуватися угорським народом, а його реальним роботодавцем", — написав він у Facebook.

Мадяр висловив сподівання, що такими ж темпами розвалиться і парламентська фракція партії "Фідес" Віктора Орбана.

Що відомо про Петера Сіярто

Петер Сіярто був найзнаковішою фігурою в уряді Віктора Орбана. Саме у час, коли він очолював МЗС Угорщини, відносини Будапешта і Києва значно погіршилися.

Одним із найгостріших епізодів стало блокування прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном рішення про виділення 90 млрд євро фінансової допомоги Україні на саміті Європейської ради.

Як писав The Washington Post, Петер Сіярто під час засідань ЄС міг передавати російському колезі Сергію Лаврову інформацію про перебіг обговорень

За словами європейського чиновника з питань безпеки, Сіярто під час перерв регулярно телефонував Лаврову, надаючи "оперативні звіти про те, що обговорювалося", а також пропонуючи можливі рішення.

Співрозмовник видання зазначив, що завдяки таким контактам "практично на кожному засіданні ЄС протягом багатьох років за столом переговорів фактично була присутня Москва".

Раніше повідомлялося, що найбільший у світі виробник електромобілів, китайська компанія BYD, близька до ухвалення рішення про купівлю вже існуючого автомобільного заводу в Європі. Такий крок дозволить розгорнути локальне виробництво та прискорити експансію в регіоні.