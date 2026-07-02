Китайська BYD готується придбати другий автозавод у Європі

Найбільший у світі виробник електромобілів, китайська компанія BYD, близька до ухвалення рішення про купівлю вже існуючого автомобільного заводу в Європі. Такий крок дозволить компанії розгорнути локальне виробництво та прискорити експансію в регіоні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

За словами спеціального радника компанії BYD в Європі Альфредо Альтавілли, остаточний вибір буде зроблено найближчим часом через правила ЄС "Зроблено в Європі", які стимулюють локалізацію виробництва.

Наразі головними кандидатами на отримання інвестицій є Іспанія та Франція. Мова йде про так звані brownfield-інвестиції — викуп та модернізацію фабрики у традиційних європейських автоконцернів, які зараз страждають від надлишкових потужностей.

На галузевій конференції у Франкфурті Альтавілла зазначив, що представники компанії наразі вивчають майданчики в різних країнах, тому фінальне рішення вже близько. Водночас він висловив сумніви щодо конкурентоспроможності заводів у Німеччині.

Криза європейського автопрому на тлі китайської експансії

Купівля нового підприємства забезпечить BYD уже другий виробничий майданчик у Європі. Перший завод компанія будує в Угорщині, де запуск серійного виробництва запланований на четвертий квартал 2026 року.

Експансія BYD на європейському ринку демонструє стрімку динаміку:

Минулого року продажі бренду в Європі підскочили на 270%, досягнувши майже 188 тисяч машин.

Лише за перші п'ять місяців 2026 року обсяги реалізації подвоїлися і перевищили 100 тисяч автомобілів.

Радник BYD підкреслив, що європейським автовиробникам "абсолютно марно боротися з цим напливом". Яскравим підтвердженням кризи у ЄС є ситуація навколо Volkswagen. Через тиск з боку китайських брендів та високі витрати німецький гігант розглядає можливість наймасштабнішої реструктуризації у своїй історії, що включає закриття чотирьох заводів у Німеччині та скорочення до 100 тисяч робочих місць.

Нагадаємо, продажі BYD зростають другий місяць поспіль завдяки експорту. Китайський гігант фіксує стрімкий розвиток постачань на зовнішні ринки, що допомагає компанії компенсувати уповільнення внутрішнього попиту в КНР.