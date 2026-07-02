Китайская BYD готовится приобрести второй автозавод в Европе

Крупнейший в мире производитель электромобилей, китайская компания BYD, близка к принятию решения о покупке уже существующего автомобильного завода в Европе. Такой шаг позволит компании развернуть локальное производство и ускорить экспансию в регионе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

По словам специального советника компании BYD в Европе Альфредо Альтавиллы, окончательный выбор будет сделан в ближайшее время из-за правил ЕС "Сделано в Европе", стимулирующих локализацию производства.

Главными кандидатами на получение инвестиций являются Испания и Франция. Речь идет о так называемых brownfield-инвестициях — выкупе и модернизации фабрики у традиционных европейских автоконцернов, которые сейчас страдают от избыточных мощностей.

На отраслевой конференции во Франкфурте Альтавилла отметил, что представители компании изучают площадки в разных странах, поэтому финальное решение уже близко. В то же время он выразил сомнения в конкурентоспособности заводов в Германии.

Кризис европейского автопрома на фоне китайской экспансии

Покупка нового предприятия обеспечит BYD уже вторую производственную площадку в Европе. Первый завод компания строит в Венгрии, где запуск серийного производства намечен на четвертый квартал 2026 года.

Экспансия BYD на европейском рынке демонстрирует стремительную динамику:

В прошлом году продажи бренда в Европе подскочили на 270%, достигнув почти 188 тысяч машин.

Только за первые пять месяцев 2026 года объемы реализации удвоились и превысили 100 тысяч автомобилей.

Советник BYD подчеркнул, что европейским автопроизводителям "совершенно бесполезно бороться с этим наплывом". Ярким подтверждением кризиса в ЕС ситуация вокруг Volkswagen. Из-за давления китайских брендов и высоких затрат немецкий гигант рассматривает возможность самой масштабной реструктуризации в своей истории, включающей закрытие четырех заводов в Германии и сокращение до 100 тысяч рабочих мест.

Напомним, продажи BYD растут второй месяц подряд благодаря экспорту. Китайский гигант фиксирует стремительное развитие поставок на внешние рынки, что помогает компании компенсировать замедление внутреннего спроса КНР.