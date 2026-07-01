Продажі BYD зростають другий місяць поспіль завдяки експорту

Китайський гігант із виробництва електромобілів BYD у червні зафіксував зростання глобальних продажів другий місяць поспіль. Головним рушієм позитивної динаміки став стрімкий розвиток експорту, який допоміг компанії компенсувати слабкий попит на внутрішньому ринку Китаю.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Загальні продажі автовиробника в червні зросли на 5,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року та досягли 403 472 автомобілів. Цьому передувало незначне травневе зростання на 0,3%, яке зупинило тривалий восьмимісячний період падіння показників.

Падіння в Китаї та експансія до Європи

Поки внутрішній ринок КНР демонструє слабкість, закордонні продажі BYD у червні підскочили на 94,7% порівняно з червнем 2025 року та становили 175 349 машин. Така експансія допомагає балансувати показники компанії, адже її продажі всередині Китаю впали на 22%, продовжуючи негативний тренд, що розпочався ще у травні минулого року.

Поточна ситуація на автомобільному ринку Китаю та плани BYD характеризуються кількома факторами:

Нові заводи в ЄС: головний китайський конкурент Tesla вже наближається до рішення про будівництво свого другого європейського заводу після майданчика в Угорщині.

Тиск ринку на конкурентів: від падіння вартості акцій та посилення цінової конкуренції потерпає не лише BYD. Зниження прогнозів попиту тисне й на інших гравців ринку, зокрема Leapmotor, Li Auto та Xiaomi. Водночас найшвидший конкурент компанії — бренд Leapmotor — у червні зміг збільшити продажі на 95%, реалізувавши 93 376 електрокарів.

Загальне падіння ринку КНР: внутрішні продажі в Китаї стримуються скороченням державних субсидій, тривалою кризою на ринку нерухомості, що вдарила по доходах домогосподарств, та великими залишками нереалізованих машин у дилерів. Очікується, що загальні продажі авто в Китаї цього року впадуть на 11%.

Нагадаємо, китайська BYD планує стати найбільшим автовиробником у світі за п'ять років. Керівник зазначив, що ключовими чинниками для досягнення цієї мети стануть сильне зростання експорту та технологічні досягнення компанії, включаючи оновлення акумуляторів і можливості швидкої зарядки автомобілів.