Продажи BYD растут второй месяц подряд благодаря экспорту

Китайский гигант по производству электромобилей BYD в июне зафиксировал рост глобальных продаж второй месяц подряд. Главным двигателем положительной динамики стало стремительное развитие экспорта, которое помогло компании компенсировать слабый спрос на внутреннем рынке Китая.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Общие продажи автопроизводителя в июне выросли на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 403 472 автомобилей. Этому предшествовал незначительный майский рост на 0,3%, остановивший длительный восьмимесячный период падения показателей.

Падение в Китае и экспансия в Европу

Пока внутренний рынок КНР демонстрирует слабость, зарубежные продажи BYD в июне подскочили на 94,7% по сравнению с июнем 2025 года и составили 175 349 машин. Такая экспансия помогает балансировать показатели компании, ведь ее продажи внутри Китая упали на 22%, продолжая начавшийся еще в мае прошлого года негативный тренд.

Текущая ситуация на автомобильном рынке Китая и планы BYD характеризуются несколькими факторами:

Новые заводы в ЕС: главный китайский конкурент Tesla уже подходит к решению о строительстве своего второго европейского завода после площадки в Венгрии.

Давление рынка на конкурентов: от падения стоимости акций и усиления ценовой конкуренции страдает не только BYD. Снижение прогнозов спроса давит и на других игроков рынка, в частности Leapmotor, Li Auto и Xiaomi. В то же время, самый быстрый конкурент компании — бренд Leapmotor — в июне смог увеличить продажи на 95%, реализовав 93 376 электрокаров.

Общее падение рынка КНР: внутренние продажи в Китае сдерживаются сокращением государственных субсидий, продолжающимся кризисом на рынке недвижимости, ударившем по доходам домохозяйств, и большими остатками нереализованных машин у дилеров. Ожидается, что общие продажи автомобилей в Китае в этом году упадут на 11%.

Напомним, китайская BYD планирует стать крупнейшим автопроизводителем в мире через пять лет. Руководитель отметил, что ключевыми факторами для достижения этой цели станут сильный рост экспорта и технологические достижения компании, включая обновление аккумуляторов и возможность быстрой зарядки автомобилей.