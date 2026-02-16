Экс-владелец "Гали Балованной" открыл первый MultiCook в Швеции — партнером стал украинец

Бывший совладелец сети "Галя Балувана" и владелец MultiCook Владимир Матвийчук открыл первое заведение в Швеции, ставшей уже 31-й страной в международной географии бренда.

Об этом он сообщил Delo.ua.

Первый MultiCook в Швеции

Новую точку запустили в Уппсале, недалеко от Стокгольма, а партнером стал украинец, несколько лет живущий в Швеции.

"Подготовка к открытию длилась несколько месяцев: партнер около полугода искал соответствующее помещение и занимался организацией ремонта. Локация имеет площадь 105 кв. м. За неделю до старта в город приехала наша пусковая команда, которая помогла наладить производственные процессы, научить персонал и подготовить ассортимент. Матвийчук.

Владелец бренда добавил, что перед стартом традиционно проводят дегустации, чтобы познакомить местных жителей с продукцией. Все производят непосредственно на месте, используя сырье от локальных фермеров и поставщиков. Заведение начало работу по классическому меню — пельмени, вареники, голубцы, котлеты, хинкали и другие позиции украинской кухни. В дальнейшем ассортимент будут адаптированы в соответствии со вкусами шведских потребителей.

Понять шведского покупателя

Какие инвестиции вложил партнер пока неизвестно, однако окупаемость вложений в каждом случае индивидуальна и зависит от локации и способности предпринимателя быстро адаптировать бизнес-модель к новым условиям.

"Успех зависит от того, насколько быстро партнер поймет шведского покупателя и выстроит маркетинг именно для местной аудитории. Ошибка – ориентироваться только на украинцев за рубежом. Нужно работать с рынком страны, где открылось заведение", – объяснил Матвийчук.

Кроме Уппсалы, MultiCook готовит еще одно открытие в Швеции — в Стокгольме. Там идет ремонт помещения площадью около 200 кв. м, где планируется открыть заведение в формате MultiCook из MultiBar.

В Украине работает 150 точек MultiCook

Напомним, в феврале 2025 года Владимир Матвийчук принял решение выйти из состава соучредителей сети "Галя Балувана". После этого он объявил о ребрендинге 13 собственных магазинов этой сети на MultiCook и старте продажи франшизы этого бренда в Украине. Именно с этих 13 точек и началось развитие MultiCook на украинском рынке.

На январь этого года в Украине работает 150 точек MultiCook. В сети присоединились бывшие франчайзи "Гали Балованной" из Днепра, Кривого Рога, Миргорода, Лубен, Хорола, а новые заведения открылись в Киеве и Ивано-Франковске. В ближайшее время планируется открытие в Конотопе и Кропивницком.

За рубежом MultiCook работает с 2022 года, представлен в 31 странах мира и имеет около 300 магазинов.