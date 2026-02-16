Ексвласник "Галі Балуваної" відкрив перший MultiCook у Швеції — партнером став українець

Колишній співвласник мережі "Галя Балувана" та власник MultiCook Володимир Матвійчук відкрив перший заклад у Швеції, яка стала вже 31-ю країною у міжнародній географії бренду.

Про це він повідомив Delo.ua.

Перший MultiCook у Швеції

Нову точку запустили в Уппсалі, неподалік Стокгольма, а партнером став українець, який кілька років живе у Швеції.

"Підготовка до відкриття тривала кілька місяців: партнер близько пів року шукав відповідне приміщення та займався організацією ремонту. Локація має площу 105 кв. м. За тиждень до старту до міста приїхала наша пускова команда, яка допомогла налагодити виробничі процеси, навчити персонал і підготувати асортимент. Відкриття пройшло добре — було багато шведів і слов’ян", — розповів Матвійчук.

Власник бренду додав, що перед стартом традиційно проводять дегустації, щоб познайомити місцевих жителів із продукцією. Все виготовляють безпосередньо на місці, використовуючи сировину від локальних фермерів і постачальників. Заклад розпочав роботу з класичного меню — пельмені, вареники, голубці, котлети, хінкалі та інші позиції української кухні. Надалі асортимент будуть адаптувати відповідно до смаків шведських споживачів.

Зрозуміти шведського покупця

Які інвестиції вклав партнер, наразі невідомо, однак окупність вкладень у кожному випадку індивідуальна і залежить від локації та здатності підприємця швидко адаптувати бізнес-модель до нових умов.

"Успіх залежить від того, наскільки швидко партнер зрозуміє шведського покупця і вибудує маркетинг саме для місцевої аудиторії. Помилка — орієнтуватися лише на українців за кордоном. Потрібно працювати з ринком країни, де відкрився заклад", — пояснив Матвійчук.

Окрім Уппсали, MultiCook готує ще одне відкриття у Швеції — у Стокгольмі. Там триває ремонт приміщення площею близько 200 кв. м, де планують відкрити заклад у форматі MultiCook із MultiBar.

В Україні працює 150 точок MultiCook

Нагадаємо, у лютому 2025 року Володимир Матвійчук ухвалив рішення вийти зі складу співзасновників мережі "Галя Балувана". Після цього він оголосив про ребрендинг 13 власних магазинів цієї мережі на MultiCook та старт продажу франшизи цього бренду в Україні. Саме з цих 13 точок і почався розвиток MultiCook на українському ринку.

Станом на січень цього року в Україні працює 150 точок MultiCook. До мережі долучилися колишні франчайзі "Галі Балуваної" з Дніпра, Кривого Рогу, Миргорода, Лубен, Хорола, а нові заклади відкрились в Києві та Івано-Франківську. Найближчим часом плануються відкриття у Конотопі та Кропивницькому.

За кордоном MultiCook працює з 2022 року, представлений у 31 країнах світу та має близько 300 магазинів.