Колишній власник "Галі Балуваної" суттєво скоротив плани розвитку нового бізнесу

Колишній співвласник мережі "Галя Балувана" Володимир Матвійчук вирішив змінити фокус свого нового франчайзингового бізнесу і зосередитися на розвитку мережі заморожених продуктів MultiCook, оскільки масштабування гастробарів Gabar суттєво сповільнилося через енергетичні виклики.

Про це він повідомив Delo.ua.

Фокус на виробництво заморожених напівфабрикатів

У липні 2024 року підприємець анонсував амбітні плани щодо розвитку гастробарів Gabar — тоді йшлося про відкриття до 2000 закладів по всій Україні. На кінець 2024-го року було відкрито сім барів, за 2025-й рік , переважно через постійні перебої з електропостачанням, вдалося запустити таку саму кількість - сім нових гастробарів. Найближчим часом очікується відкриття закладу у Львові, який стане 15-ю точкою мережі.

"Ресторанний бізнес дуже залежний від енергетичних обмежень і потребує значних потужностей для приготування та розігріву їжі. Натомість формат заморожених напівфабрикатів, у якому працює MultiCook, є значно стійкішим і простішим в операційному управлінні. Один невеликий генератор цілком забезпечить роботу морозильних камер і всього закладу. Тому більше тримаємо фокус на виробництві заморожених напівфабрикатів", – говорить Матвійчук.

За його словами, 2025 рік став для нього періодом глибокого ребрендингу та перебудови бізнесу. Бренд MultiCook почав працювати за кордоном ще у 2022 році, тоді як активний розвиток в Україні стартував саме у 2025-му.

"Після виходу з "Галі Балуваної" я зосередився на оновленні власних магазинів і масштабуванні MultiCook по всій країні. Метою було об’єднати бренд за кордоном і в Україні для кращої впізнаваності. І саме над цим команда займалася протягом року", – зазначив Матвійчук.

Інвестування в розвиток бренду MultiCook

Говорячи про фінансові результати 2025 року, підприємець наголошує, що наразі пріоритетом залишаються інвестиції в розвиток бренду.

"Зараз це вкладення в розвиток. Щоб отримати стабільний прибуток, потрібно кілька років розкручувати торгову марку та інвестувати кошти в нові розробки", – пояснює він.

У 2026 році Володимир Матвійчук планує продовжувати роботу над франчайзинговим розвитком MultiCook. Він зазначив, що реалістичний план на наступний рік передбачає запуск приблизно 100 нових точок в Україні, а загальний потенціал ринку може сягати до тисячі локацій.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Володимир Матвійчук ухвалив рішення вийти зі складу співзасновників мережі "Галя Балувана". Після цього він оголосив про ребрендинг 13 власних магазинів цієї мережі на MultiCook та старт продажу франшизи цього бренду в Україні. Саме з цих 13 точок і почався розвиток MultiCook на українському ринку.

Станом на січень цього року в Україні працює 150 точок MultiCook. До мережі долучилися колишні франчайзі "Галі Балуваної" з Дніпра, Кривого Рогу, Миргорода, Лубен, Хорола, а нові заклади відкрились в Києві та Івано-Франківську. Найближчим часом плануються відкриття у Конотопі та Кропивницькому.

За кордоном MultiCook працює з 2022 року, представлений у 30 країнах світу та має близько 300 магазинів.