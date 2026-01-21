Запланована подія 2

Бывший владелец "Гали Балованной" существенно сократил планы развития нового бизнеса

MultiCook, Gabar
В 2026 году Владимир Матвийчук называет реалистичной целью открытие около 100 новых франчайзинговых точек MultiCook в Украине. Фото предоставлено спикером.

Бывший совладелец сети "Галя Балувана" Владимир Матвийчук решил изменить фокус своего нового франчайзингового бизнеса и сосредоточиться на развитии сети замороженных продуктов MultiCook, поскольку масштабирование гастробаров Gabar существенно замедлилось из-за энергетических вызовов.

Об этом он сообщил Delo.ua.

Фокус на производство замороженных полуфабрикатов

В июле 2024 года предприниматель анонсировал амбициозные планы развития гастробаров Gabar — тогда речь шла об открытии до 2000 заведений по всей Украине. К концу 2024 года было открыто семь баров, за 2025 год, преимущественно из-за постоянных перебоев с электроснабжением, удалось запустить такое же количество - семь новых гастробаров. В ближайшее время ожидается открытие заведения во Львове, которое станет 15 точкой сети.

"Ресторанный бизнес очень зависим от энергетических ограничений и требует значительных мощностей для приготовления и разогрева пищи. Зато формат замороженных полуфабрикатов, в котором работает MultiCook, значительно устойчивее и проще в операционном управлении. Один небольшой генератор полностью обеспечит работу морозильных камер и всего заведений. Поэтому больше держим на полу. говорит Матвийчук.

По его словам, 2025 стал для него периодом глубокого ребрендинга и перестройки бизнеса. Бренд MultiCook начал работать за границей еще в 2022 году, в то время как активное развитие в Украине стартовало именно в 2025-м.

"После выхода из "Гали Балуваной" я сосредоточился на обновлении собственных магазинов и масштабировании MultiCook по всей стране. Целью было объединить бренд за рубежом и в Украине для лучшей узнаваемости. И именно над этим команда занималась в течение года", - отметил Матвийчук.

Инвестирование в развитие бренда MultiCook

Говоря о финансовых результатах 2025 года, предприниматель отмечает, что приоритетом остаются инвестиции в развитие бренда.

"Сейчас это вложение в развитие. Чтобы получить стабильную прибыль, нужно несколько лет раскручивать торговую марку и инвестировать средства в новые разработки", – объясняет он.

В 2026 году Владимир Матвийчук планирует продолжать работу над франчайзинговым развитием MultiCook. Он отметил, что реалистичный план на следующий год предполагает запуск около 100 новых точек в Украине, а общий потенциал рынка может достигать тысячи локаций.

Напомним, в феврале 2025 года Владимир Матвийчук принял решение выйти из состава соучредителей сети "Галя Балувана". После этого он объявил о ребрендинге 13 собственных магазинов этой сети на MultiCook и старте продаж франшизы этого бренда в Украине. Именно с этих 13 точек и началось развитие MultiCook на украинском рынке.

На январь этого года в Украине работает 150 точек MultiCook. В сети присоединились бывшие франчайзи "Гали Балуваной" из Днепра, Кривого Рога, Миргорода, Лубен, Хорола, а новые заведения открылись в Киеве и Ивано-Франковске. В ближайшее время планируется открытие в Конотопе и Кропивницком.

За рубежом MultiCook работает с 2022 года, представлен в 30 странах мира и имеет около 300 магазинов.

Автор:
Елена Черкасец