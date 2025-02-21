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Эксголове "Оператора ГТС" сообщили о подозрении в убытках на 18 млрд и бегстве за границу

Эксголове "Оператора ГТС" сообщили о подозрении в убытках на 18 млрд и бегстве за границу
В настоящее время правонарушителю заочно объявлено подозрение.

Бывшему председателю "Оператора ГТС", ранее выехавшему за границу, сообщено о подозрении по делу о нанесении ущерба государственному бюджету на сумму более 18 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что преступные действия бывшего гендиректора госпредприятия разоблачили следователи полиции Киева при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

О ходе расследования

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2021 году компания-монополист, транспортирующая природный газ потребителям Украины и странам ЕС, под руководством чиновника получила 20 млрд грн чистой прибыли, 90% из которых должна была уплатить в госбюджет в качестве дивидендов.

Впрочем, подозреваемый, из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, принял решение не распределять доходы и не направлять средства общества в бюджет страны, в результате чего государству был причинен материальный ущерб на сумму свыше 18 млрд грн.

Вскоре после того, как в сентябре 2022 года наблюдательный совет общества уволил нарушителя за неудовлетворительную работу стратегического предприятия, он внес ложные сведения в приказ о своей служебной командировке в Вену и уехал за границу.

В настоящее время правонарушителю заочно объявлено подозрение:

  • за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия для охраняемых законом государственных интересов;
  • за составление и выдачу заведомо ложных официальных документов и внесение заведомо ложных сведений в такие документы.

За совершенное подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция не раскрывает имени правонарушителя, однако общеизвестно, что в этот период главой "Оператора ГТС" был Сергей Макогон.

Напомним, в сентябре 2022 года Кабинет министров уволил бывшего генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона, возглавлявшего компанию с момента ее создания в мае 2019 года.

Отмечается, что рекомендация по  увольнение руководителя ОГТСУ Сергея Макагона обусловлено отсутствием  достоверного отображения информации о реальном финансовом состоянии ОГТСУ в его отчетности, превышении полномочий, неудовлетворительном выполнении Инвестиционной программы, а также отсутствии стратегии управления ликвидностью.

Автор:
Ольга Опенько