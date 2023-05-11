Экс-руководитель ОГТСУ Макогон изменил условия тендера, чтобы закупить российские трубы - СМИ

Как сообщает “Стопкор” в собственном журналистском расследовании, отечественный монополист "Оператор ГТС" Украины во время руководства Сергея Макогона приобрел стальные трубы общей стоимостью более 100 млн грн у компании из Днепропетровщины, которые оказались продукцией российского происхождения, а тендерная документация содержала заведомо дискриминационные условия для украинских производителей.

В апреле 2021 года оператор ГТС Украины разместил информацию об открытых торгах на электронной площадке ProZorro по закупке "Магистралей, трубопроводов, труб, обсадных труб, тюбингов и сопутствующих изделий" стоимостью 108 млн грн.

Как отмечает “Стопкор”, несмотря на официальные замечания потенциальных участников торгов (SENSO DYNAMICS LLC и ООО "ЗСП") о нарушениях в тендерных процедурах, которые не были учтены руководством ОГТСУ, 24 июня 2021 был избран победитель - днепровское ООО "Торговый дом" Трубоизокомплект" с предложением в 106 млн грн.

6 августа 2021 Государственная аудиторская служба Украины, на основании выявленных нарушений законодательства в сфере публичных закупок, начала аудит процедуры. И 30 сентября 2021 года, отчитавшись об устранении нарушений, ОГТСУ заключило договор с победителем торгов.

Аналитики "СтопКора" обнаружили в действиях руководства ОГТСУ "схему", направленные на растрату государственных средств и "подгонку" тендерной документации под конкретного участника. Собственно, осадочные лица заказчика (ООО "Оператор ГТС Украины") под руководством Сергея Макогона разработали и утвердили дискриминационное требование к товару в виде проведения экспандирования труб. Таким образом, будущий победитель торгов - ООО "Торговый дом "Трубоизокомплект" получил необоснованное преимущество над остальными участниками.

" Требование "экспандирования", которая была прописана в тендерной документации 2020-2022 годов при закупке магистральных труб для нефтегазовой отрасли является необоснованной и дискриминационной в отношении украинских производителей. Ее применение является инструментом создания искусственного сужения круга потенциальных участников, что в свою очередь способствовало закупке продукции по завышенной". стоимости иностранного производства, в частности России. Экспандирование является одним из видов калибровки труб при их изготовлении для достижения необходимых геометрических параметров. В международных и украинских стандартах нет требования об обязательном выполнении этой технологической операции " бывшего главного технолога ХТЗ (Харцызский трубный завод) Виктор Котенжи .

Однако журналисты выяснили, что, несмотря на предоставленное Гарантийное письмо при подписании договора с отражением в нем страны производителя трубной продукции "Украина", победитель конкурса в дальнейшем использовал сертификаты качества производителей иностранных государств – в частности, российской федерации. Это нашло свое отражение в приложениях к Договору, где страной производства уже было указано "Украина, российская федерация".

Фактическое производство продукции с применением "процесса экспандирования труб" для заказчика осуществляло ООО "Научно-производственное предприятие с иностранными инвестициями "Укртрубоизол", не имеющее собственного оборудования для экспандирования, что подтверждается Сертификатом соответствия ГП "ВНИТИ-ТЕСТ" по номеру UА.ПП. 10120-0032-20.

В дальнейшем, несмотря на известный факт несостоятельности выполнения условий договора со стороны подрядчика, ООО "Оператор ГТС Украины" заключил с ним еще три дополнительных соглашения.

Дополнительным соглашением №1 от 19 октября 2021 года к договору оператор ГТС сам отказался от возможности взыскания в свою пользу значительной суммы средств, в виде пени и штрафа, за несвоевременно поставленную продукцию.

Дополнительным соглашением №2 от 1 декабря 2021 года стороны внесли изменения в технические качественные и количественные характеристики предмета закупки.

И, наконец, в последний день действия предыдущих соглашений, а именно 9 февраля 2022 года, Дополнительным соглашением №З от стороны внесли изменения в спецификацию продукции. При этом приложения к указанному Дополнительному соглашению, вопреки требованиям законодательства, не были раскрыты на странице платформы торгов данного тендера.

Таким образом, журналисты пришли к выводу , что команда Макогона дополнительными соглашениями изменила все существенные условия правоотношений, которые в первую очередь были предусмотрены тендерной документацией и выдвигались всем участникам торгов в начале процедуры.