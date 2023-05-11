Екс-керівник ОГТСУ Макогон змінив умови тендеру аби закупити російські труби - ЗМІ

Як повідомляє “Стопкор” у власному журналістському розслідуванні, вітчизняний монополіст "Оператор ГТС" України під час керівництва Сергія Макогона придбав сталеві труби загальною вартістю в понад 100 млн грн у компанії з Дніпропетровщини, які виявились продукцією російського походження, а тендерна документація містила завідомо дискримінаційні вимоги для українських виробників.

В квітні 2021 року оператор ГТС України розмістив інформацію про відкриті торги на електронному майданчику ProZorro, щодо закупівлі "Магістралей, трубопроводов, труб, обсадних труб, тюбінгів та супутних виробів" вартістю 108 млн грн.

Як зазаначає “Стопкор”, попри офіційні зауваження потенційних учасників торгів (SENSO DYNAMICS LLC та ТОВ "ЗСП") про порушення у тендерних процедурах, які не були враховані керівництвом ОГТСУ, 24 червня 2021 року був обраний переможець – дніпровське ТОВ "Торговий дім "Трубоізолкомплект" з пропозицією у 106 млн грн.

6 серпня 2021 року Державна аудиторська служба України, на підставі виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель, розпочала аудит процедури. Та 30 вересня 2021 року, відзвітувавши про усунення порушень, ОГТСУ уклало договір з переможцем торгів.

Аналітики "СтопКору" виявили в діях керівництва ОГТСУ "схему", спрямовані на розтрату державних коштів та "підгонку" тендерної документації під конкретного учасника. Власне, посадові особи замовника (ТОВ "Оператор ГТС України") під керівництвом Сергія Макогона розробили й затвердили дискримінаційну вимогу до товару у вигляді проведення експандування труб. Таким чином майбутній переможник торгів - ТОВ "Торговий дім "Трубоізолкомплект" отримав необґрунтовану перевагу над рештою учасників.

"Вимога "експандування", яка була прописана у тендерній документації 2020-2022 років при закупівлі магістральних труб для нафтогазової галузі є необґрунтованою та дискримінаційною стосовно українських виробників. Її застосування є інструментом створення штучного звуження кола потенційних учасників, що своєю чергою сприяло закупівлі продукції по завищеній вартості іноземного виробництва, зокрема рф. Експандування є одиним з видів калібрування труб при їх виготовленні для досягнення необхідних геометричних параметрів. У міжнародних та українських стандартах немає вимоги стосовно обов'язкового виконання цієї технологічної операції", – цитує видання колишнього головного технолога ХТЗ (Харцизський трубний завод) Віктор Котенжі.

Проте журналісти з’ясували, що попри наданий Гарантійний лист при підписанні договору із відображенням в ньому країни виробника трубної продукції "Україна", переможець конкурсу в подальшому використовував сертифікати якості виробників іноземних держав – зокрема, російської федерації. Це знайшло своє відображення в Додатках до Договору, де країною виробництва вже було вказано "Україна, російська федерація".

Фактичне виробництво продукції із застосуванням "процесу експандування труб" для замовника здійснювало ТОВ "Науково-виробниче підприємство з іноземними інвестиціями "Укртрубоізол", яке не має власного обладнання для експандування, що підтверджується Сертифікатом відповідності ДП "ВНIТІ-ТЕСТ" за номером UА.ПP.10120-0032-20.

В подальшому, попри відомий факт неспроможності виконання умов договору зі сторони підрядника, ТОВ "Оператор ГТС України" уклав із ним ще принаймні три додаткові угоди.

Додатковою угодою №1 від 19 жовтня 2021 року до договору оператор ГТС власноруч відмовився від можливості стягнення на свою користь значної суми коштів, у вигляді пені та штрафу, за невчасно поставлену продукцію.

Додатковою угодою №2 від 1 грудня 2021 року сторони внесли зміни до технічних якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.

І нарешті, в останній день дії попередніх угод, а саме 9 лютого 2022 року, Додатковою угодою №З від сторони внесли зміни до специфікації продукції. При цьому додатки до вказаної Додаткової угоди всупереч вимог законодавства не були розкриті на сторінці платформі торгів даного тендеру.

Таким чином журналісти прийшли до висновку, що команда Макогона додатковими угодами змінила всі істотні умови правовідносин, які першочергово були передбачені тендерною документацією та висувалися всім учасникам торгів на початку процедури.