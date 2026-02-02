Запланована подія 2

Эксминистр энергетики Плачков объяснил, почему когенерация не спасет крупные города от блекаутов

восстановление коммунальных сетей в Киеве, работники
Ремонтные бригады работают круглосуточно. / Киевский городской совет

В последнее время когенерационные установки представляют как возможное решение энергетических проблем энергетического кризиса в мегаполисах. Однако такое оборудование не способно существенно повлиять на обеспечение крупных городов электроэнергией.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил бывший министр энергетики Иван Плачков в интервью "Главкому".

Главные препятствие

Главное препятствие – это колоссальные потребности крупных городов. Даже если установить десятки таких установок, они не обеспечат и десятую часть необходимого электричества. Основная проблема сейчас заключается не только в генерации, но и транспортировке энергии через поврежденные узлы.

"После массовых повреждений энергосистема сохранилась, но энергетики не могут транспортировать тот объем электроэнергии, который нужен тому же Киеву. Собственной генерации в столице почти нет, а то, что говорят о когенерации – это больше разговора. Эти установки не смогут обеспечить даже 10% потребности", — пояснил Плачков.

Он отметил, что повреждены не только линии электропередачи, но и распределительные устройства на электростанциях. Поэтому энергетики возобновляют все это, чтобы увеличить транспортировку электроэнергии из регионов в Киев.

Ловушка больших ТЭЦ

Эксперт сравнивает опыт двух мегаполисов. Харьков в свое время сделал ставку на децентрализацию отопления, в то время как столица годами держалась за гигантские ТЭЦ. Это давало киевлянам низкие тарифы в стране, но сейчас сделало систему менее гибкой к вызовам войны.

"Если в Киеве ТЭЦ обеспечивали теплом где-то 60% города, то в Харькове централизованно было около 30%. И в Киеве тарифы на тепло и горячую воду были самыми низкими: в три-четыре, иногда в пять раз меньше, чем в других городах", - отметил эксчиновник.

Вспомогательный инструмент

По мнению эксминистра, когенерация может быть эффективна для отдельных объектов или малых населенных пунктов, однако для мегаполисов она остается лишь вспомогательным инструментом, а не полноценной заменой разрушенной энергосистеме.

Кроме мощности, такое оборудование имеет еще и сугубо бытовой аспект. Когенерационная установка – это сложный и очень шумный механизм, который вряд ли понравится жителям спальных районов.

"Газовая турбина — это двигатель реактивного самолета. Вот представьте — поставить возле каждой котельной под окнами по двигателю реактивного самолета. В европейских странах для таких установок используют звукозащиту, которая стоит как сама установка", — отметил Плачков .

Ранее сообщалось, что закупочные столичные власти огенерационные газовые установки должны заработать как полноценные элементы энергосистемы Киева в феврале-марте 2026 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук