Полноценные элементы энергосистемы: в Киеве запускают когенерационные комплексы

Когенерационные газовые установки, закупленные столичными властями, должны заработать как полноценные элементы энергосистемы Киева в феврале-марте 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает hromadske.

Там отметили, что киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 являются одними из крупнейших в Европе, как и система централизованного отопления стола.

"Наша система строилась десятилетиями именно как централизованная, без альтернативы ее замещению. Если принимать "точечные" решения без учета влияния на все показатели сети, велик риск потерять не только часть теплосетей, но и большие теплоисточники из-за аварий", — отмечают в КГГА.

Там добавили, что с начала полномасштабного вторжения РФ городские власти вместе с представителями инженерного и научного сообщества начали работу по планированию трансформации систем централизованного теплоснабжения.

"Это большой объем работы, к тому же аналогичного опыта нет ни в одной стране мира, но первые результаты уже есть", - подчеркнули в КГГА.

Путь к распределенной когенерации

Но еще в начале 2024 года Киев утвердил концепцию распределенной когенерации, которая, по данным КГГА, должна стать ключевым элементом укрепления энергосистемы в условиях войны.

"Город приступил к укреплению имеющейся, более уязвимой в условиях войны, централизованной системы теплообеспечения и производства электроэнергии путем локальных и более маневровых когенерационных комплексов. Последние способны работать и как "страховка" в кризисных случаях для питания критической инфраструктуры, и работать одновременно с централизованной системой", — сообщают в КГГА.

Киевсовет принял документ, и город приступил к выполнению проектов, согласно плану и "учитывая имеющиеся финансовые возможности".

Самостоятельно закупили почти все оборудование

В настоящее время, как утверждают в КГГА, Киев остается единственным городом в Украине, который самостоятельно закупил почти все когенерационное оборудование, в то время как другие города и регионы получали такие установки централизованно в рамках международной донорской помощи.

Так, единую когенерационную установку мощностью 1,5 МВт, оказанную в качестве международной гуманитарной помощи еще в 2024 году, установили, и она работает для нужд одного из критически важных предприятий сферы ЖКХ.

"Город выполнил все необходимые процедуры закупки на Prozorro и приобрел 15 комплексов газопоршневого оборудования общей мощностью 60 МВт. На их основе построено пять мини-ТЭЦ — полноценных объектов когенерации, оснащенных всеми необходимыми системами, в том числе элементами защиты второго уровня", — рассказывают в КМДА.

Кроме того, в сотрудничестве с Программой развития ООН в Украине была построена электростанция на основе газовой турбины. Все новые объекты размещены на критической инфраструктуре и встроены в общую систему Киева как дополнительные источники производства электроэнергии и тепла.

"И именно благодаря принципу "распределенной когенерации" эти новые станции "страхуют" ключевые объекты городской инфраструктуры в условиях отсутствия электроэнергии", - объясняют столичные власти.

Полноценные теплоэлектроцентрали

Там отмечают, что, несмотря на относительно небольшую мощность этих станций, если сравнивать существующими "ТЭЦ-гигантами", они являются полноценными теплоэлектроцентралями с технической конфигурацией, построенными с использованием современных мировых технологий и оборудования.

В настоящее время на станциях завершается процесс эксплуатационного тестирования, и, как уверяют в КГГА, уже в феврале-марте станции заработают как полноценные элементы киевской энергосистемы.

В середине января сообщалось, что в столице завершили монтаж пяти когенерационных мини-ТЭЦ, оснащенных усиленной защитой второго уровня. В настоящее время две установки уже генерируют энергию, а еще три находятся на этапе запуска и отладки систем.

При этом в интервью для Delo.ua глава Деснянского района Максим Бахматов заявлял, что в условиях ракетных обстрелов по ТЭЦ, проблем с энергетикой и теплоснабжением можно было избежать.

"За четыре года можно было построить какую-то децентрализованную альтернативу, чтобы иметь резерв. В Житомире построили ТЭЦ на соломе, которая выдает 5 МВт - этого достаточно, чтобы обеспечить теплом 40% города. У нас ничего такого нет. Хотя везде это делается", - рассказывал он.