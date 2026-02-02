Повноцінні елементи енергосистеми: у Києві запускають когенераційні комплекси

Когенераційні газові установки, які закупила столична влада, мають запрацювати як повноцінні елементи енергосистеми Києва в лютому-березні 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Київській міській державній адміністрації, передає hromadske.

Там зазначили, що київські ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 є одними з найбільших у Європі, як і система централізованого опаленнястолці.

"Наша система будувалася десятиріччями саме як централізована, без альтернативи її заміщення. Якщо ухвалювати "точкові" рішення без урахування впливу на всі показники мережі, є великий ризик втратити не тільки частину тепломереж, а й великі теплоджерела через аварії", — наголошують в КМДА.

Там додали, що від початку повномасштабного вторгнення РФ міська влада разом із представниками інженерної та наукової спільноти почали роботу з планування трансформації систем централізованого теплопостачання.

"Це великий обсяг роботи, до того ж аналогічного досвіду немає в жодній країні світу, але перші результати вже є", — підкреслили в КМДА.

Шлях до розподіленої когенерації

Але ще на початку 2024 року Київ затвердив концепцію розподіленої когенерації, що, за даними КМДА, мало стати ключовим елементом зміцнення енергосистеми в умовах війни.

"Місто розпочало зміцнення наявної, більш вразливої в умовах війни, централізованої системи теплозабезпечення та виробництва електроенергії шляхом локальних і більш маневрових когенераційних комплексів. Останні здатні працювати і як "страховка" в кризових випадках для живлення критичної інфраструктури, і працювати одночасно з централізованою системою", — повідомляють в КМДА.

Київрада ухвалила документ, і місто розпочало виконання проєктів, відповідно до плану та "з огляду на наявні фінансові можливості".

Самостійно закупили майже все обладнання

Нині, як стверджують у КМДА, Київ залишається єдиним містом в Україні, яке самостійно закупило майже все когенераційне обладнання, тоді як інші міста й регіони отримували такі установки централізовано в межах міжнародної донорської допомоги.

Так, єдину когенераційну установку потужністю 1,5 МВт, надану як міжнародна гуманітарна допомога ще у 2024 році, встановили, й вона працює для потреб одного з критично важливих підприємств сфери ЖКГ.

"Місто ж виконало всі необхідні процедури закупівлі на Prozorro та придбало 15 комплексів газопоршневого обладнання загальною потужністю 60 МВт. На їхній основі збудовано п’ять міні-ТЕЦ — повноцінних об’єктів когенерації, оснащених усіма необхідними системами, зокрема елементами захисту другого рівня", — розповідають в КМДА.

Крім того, у співпраці з Програмою розвитку ООН в Україні збудували електростанцію на основі газової турбіни. Усі нові об’єкти розміщені на критичній інфраструктурі та інтегровані в загальну систему Києва як додаткові джерела виробництва електроенергії й тепла.

"І саме завдяки принципу "розподіленої когенерації" ці нові станції "страхують" ключові об'єкти міської інфраструктури в умовах відсутності електроенергії", — пояснює столична влада.

Повноцінні теплоелектроцентралі

Там зауважують, що попри відносно невелику потужність цих станцій, якщо порівнювати наявними "ТЕЦ-гігантами", вони є повноцінними теплоелектроцентралями з технічною конфігурацією, побудованими з використанням сучасних світових технологій та устаткування.

Нині на станціях завершується процес експлуатаційного тестування, і, як запевняють у КМДА, уже в лютому-березні станції запрацюють як повноцінні елементи київської енергосистеми.

У середині січня повідомлялося, що у столиці завершили монтаж п’яти когенераційних міні-ТЕЦ, оснащених посиленим захистом другого рівня. Наразі дві установки вже генерують енергію, а ще три перебувають на етапі запуску та налагодження систем.

При цьому в інтерв’ю для Delo.ua голова Деснянського району Максим Бахматов заявляв, що в умовах ракетних обстрілів по ТЕЦ, проблем із енергетикою та теплопостачанням, можна було уникнути.

"За чотири роки можна було побудувати якусь децентралізовану альтернативу, щоб мати резерв. У Житомирі побудували ТЕЦ на соломі, яка видає 5 МВт — цього достатньо, щоб забезпечити теплом 40% міста. У нас нічого такого немає. Хоча скрізь це робиться", - розповідав він.