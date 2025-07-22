Эксперт: Дело НАБУ не имеет политического подтекста. Речь идет о нейтрализации влияния фсб на Бюро

Дело о сотрудничестве ряда топ-чиновников НАБУ с россией не имеет политического подтекста – речь идет о разоблачении государственной измены, торговли с врагом и деятельности в интересах рф. То есть о нейтрализации влияния фсб на Бюро. Об этом пишет политолог, военный Кирилл Сазонов, комментируя последнюю спецоперацию СБУ и Офиса Генпрокурора.

Эксперт считает, что по результатам расследования НАБУ нуждается в очистке. "Выявленные факты очень конкретны. Обвинения – серьезные. Очевидно, что дело с госизменой в НАБУ – не политическое, как бы кто-то не хотел прикрутить сюда политику. Расследование было совместной работой СБУ и Офиса Генерального прокурора, а подозрение детективам НАБУ подписал сам Генпрокурор", - акцентирует Сазонов.

Политолог подчеркивает, что антикоррупционная система в ее нынешнем виде не работает. "Речь идет о связях с рф топ-чиновников Бюро и о прямых агентах фсб в НАБУ. Общество должно отреагировать на этот "НАБУгейт". Свои слова должна сказать и ВСК, созданная в Верховной Раде, которая расследует эффективность работы антикоррупционных органов. Всех работников НАБУ нужно проверить на предмет работы на рф, а также запретить выезд из страны", - пишет эксперт.

"Вижу, что "профессиональные защитники НАБУ" уже включились в работу. Удивительно выглядят их попытки перевести разговор на какие-то юридические тонкости. Но факты вещь упряма. И все они против НАБУ. Речь идет о работе на россию, и здесь не место двойным стандартам!" – резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ и ОГП провели масштабную спецоперацию, разоблачив ряд работников НАБУ на связях с россией. Так, один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов организовал незаконную торговлю со страной-агрессором. Действующий нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко руководил набушниками: "агенты НАБУ по вызову" по заказу Христенко сопровождали выезд за границу олигарха Боголюбова. А сотрудник Центрального аппарата НАБУ Виктор Гусаров работал в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российской спецслужбы. Передавал информацию с ограниченным доступом своему куратору – бывшему заместителю руководителя охраны Януковича Дмитрию Иванцову.