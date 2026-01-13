Эксперты прогнозируют стабилизацию курса гривны после сезонного ослабления

Эксперты банков прогнозируют, что текущее ослабление гривны носит сезонный характер и скоро курс стабилизируется около 43 грн за доллар.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Глава правления банка "Глобус" Сергей Мамедов считает, что нынешнее ослабление гривны не следует рассматривать как затяжной отрицательный сценарий. По его мнению, это скорее фаза контролируемой курсовой коррекции, заложенной еще осенью.

По словам Мамедова, причиной коррекции является сезонный рост спроса на валюту в конце и начале года, а также постепенное "подтягивание" курса к экономическим реалиям. Он прогнозирует, что после угасания сезонных факторов с активизацией налоговых платежей и ростом предложения валюты со стороны аграриев рынок постепенно стабилизируется.

Мамедов также отметил, что в конце января и феврале ориентиром для доллара должен стать уровень около 43,2 грн за доллар.

Ведущий эксперт департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный прогнозирует скорую стабилизацию гривны. Он отмечает, что в течение ближайших одного-двух дней ослабление валюты может остановиться, после чего гривна постепенно укрепится до уровня 42,80–43,00 грн за доллар с текущих показателей 43,30–43,40 грн/$1.

"Пока повторяется прошлогодний сценарий, когда после сезонного ослабления гривна существенно укреплялась. В этот раз укрепление может быть менее выраженным, однако возврат продавцов валюты на рынок после завершения периода конца года должен поддержать курс", - отметил он.

Комментируя факторы курсовой динамики, Куренный отметил, что она зависит от активности Нацбанка и спроса на валюту, в частности, холодная зима может увеличить его из-за дополнительных закупок газа. В то же время, важными факторами остаются международная помощь и рекордный уровень золотовалютных резервов.

Директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын прогнозирует, что текущее ослабление гривни может продолжаться еще около месяца-полтора, однако курс будет колебаться в обоих направлениях, а не двигаться строго вниз. По его словам, нет оснований ожидать превышения отметки 43,70 грн за доллар, а дисбалансы на рынке значительно меньше, чем возможности Национального банка для их выравнивания. Среди основных факторов курсовой динамики эксперт называет сезонный рост спроса на валюту, высокую ликвидность после рекордных бюджетных выплат, импорт энергоносителей и влияние войны на экспортный потенциал и энергетическую инфраструктуру.

Опрошенные эксперты считают, что дополнительных или экстренных действий со стороны Нацбанка не требуется. По их оценкам регулятор имеет достаточные резервы и стабильную учетную ставку, чтобы сглаживать колебания курса. Прямые и вербальные интервенции могут минимизировать сезонные дисбалансы, а нынешний межбанковский курс 43,25–43,35 грн/$1 имеет потенциал к стабилизации, тогда как возврат к 42 грн/$1 пока маловероятен.

