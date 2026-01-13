Експерти прогнозують стабілізацію курсу гривні після сезонного ослаблення

Експерти банків прогнозують, що поточне ослаблення гривні носить сезонний характер і незабаром курс стабілізується близько 43 грн за долар.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов вважає, що нинішнє ослаблення гривні не слід розглядати як затяжний негативний сценарій. На його думку, це швидше фаза контрольованої курсової корекції, закладеної ще восени.

За словами Мамедова, причиною корекції є сезонне зростання попиту на валюту наприкінці та на початку року, а також поступове "підтягування" курсу до економічних реалій. Він прогнозує, що після згасання сезонних факторів, з активізацією податкових платежів та зростанням пропозиції валюти з боку аграріїв, ринок поступово стабілізується.

Мамедов також зазначив, що наприкінці січня та в лютому орієнтиром для долара має стати рівень близько 43,2 грн за долар.

Провідний експерт департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний прогнозує швидку стабілізацію гривні. Він зазначає, що протягом найближчих одного–двох днів ослаблення валюти може зупинитися, після чого гривня поступово зміцниться до рівня 42,80–43,00 грн за долар із поточних показників 43,30–43,40 грн/$1.

"Наразі повторюється тогорічний сценарій, коли після сезонного ослаблення гривня суттєво зміцнювалася. Цього разу укріплення може бути менш вираженим, однак повернення продавців валюти на ринок після завершення періоду кінця року має підтримати курс", – зазначив він.

Коментуючи чинники курсової динаміки, Курінний зазначив, що вона залежить від активності Нацбанку та попиту на валюту, зокрема холодна зима може збільшити його через додаткові закупівлі газу. Водночас важливими чинниками залишаються міжнародна допомога та рекордний рівень золотовалютних резервів.

Директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин прогнозує, що поточне ослаблення гривні може тривати ще близько місяця-півтора, проте курс коливатиметься в обох напрямках, а не рухатиметься строго вниз. За його словами, наразі немає підстав очікувати перевищення позначки 43,70 грн за долар, а дисбаланси на ринку значно менші, ніж можливості Національного банку для їх вирівнювання. Серед головних факторів курсової динаміки експерт називає сезонне зростання попиту на валюту, високу ліквідність після рекордних бюджетних виплат, імпорт енергоносіїв та вплив війни на експортний потенціал і енергетичну інфраструктуру.

Опитані експерти вважають, що додаткових або екстрених дій з боку Нацбанку не потрібно. За їхніми оцінками, регулятор має достатні резерви та стабільну облікову ставку, щоб згладжувати коливання курсу. Прямі та вербальні інтервенції можуть мінімізувати сезонні дисбаланси, а нинішній міжбанківський курс 43,25–43,35 грн/$1 має потенціал до стабілізації, тоді як повернення до 42 грн/$1 наразі малоймовірне.

