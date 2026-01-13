Курс валют на 13 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знову суттєво зміцнився, встановивши черговий історичний максимум , водночас євро подорожчало одразу на 39 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 13.01.2026 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 43,26 грн (+19 коп.).

Курс євро

1 євро – 50,53 грн (+39 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 12,00 грн (+10 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,40/43,55 Євро 50,70/50,95 Злотий 11,95/12,09

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 13 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 42,85 / 43,35 49,90 / 50,90 Ощадбанк 43,03 / 43,65 50,15 / 51,00 12,20 / 12,50 ПУМБ 43,00 / 43,60 50,20 / 50,90 12,10 / 12,50 Укргазбанк 43,03 / 43,65 50,15 / 51,00 12,10 / 12,50 Райффайзен 43,10/ 43,75 50,10 / 50,89

Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.