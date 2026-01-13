- Категорія
Курс валют на 13 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знову суттєво зміцнився, встановивши черговий історичний максимум , водночас євро подорожчало одразу на 39 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 13.01.2026 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 43,26 грн (+19 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 50,53 грн (+39 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 12,00 грн (+10 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,40/43,55
|Євро
|50,70/50,95
|Злотий
|11,95/12,09
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 13 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|42,85 / 43,35
|49,90 / 50,90
|Ощадбанк
|43,03 / 43,65
|50,15 / 51,00
|12,20 / 12,50
|ПУМБ
|43,00 / 43,60
|50,20 / 50,90
|12,10 / 12,50
|Укргазбанк
|43,03 / 43,65
|50,15 / 51,00
|12,10 / 12,50
|Райффайзен
|43,10/ 43,75
|50,10 / 50,89
Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.